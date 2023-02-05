萬里民宅起火！疑抽菸引燃棉被　62歲女送醫不治

記者郭世賢／新北報導

新北市萬里區一處民宅4日晚上8時許發生火警！62歲林姓女子疑似在房間內抽菸引燃棉被，因而引發火災，警消獲報趕抵現場，發現女子已被救出，無呼吸心跳，救護車緊急送往基隆長庚醫院急救，經搶救仍宣告不治，至於詳細起火原因，仍有待火災鑑識中心進一步調查釐清。

▲萬里民宅起火，女子送醫不治。（圖／記者郭世賢翻攝）

新北市消防局4日晚上8時27分獲報，在萬里區瑞泉一處民宅火警，立刻派遣金山中隊、萬里、金山、長青、汐止分隊，共5車38人前往搶救，消防員抵達現場後，立刻佈水線射水灌救，瞬間將火勢撲滅，燃燒面積約2坪；當時林女已由女婿到場，進入屋內拉出來，救護車緊急送往基隆長庚急救，經搶救仍宣告不治。

新北市消防局第六大隊大隊長莊渝淵表示，菸蒂是微小火源，民眾容易忽略潛藏的危險性，根據以往災例經驗，尤其於睡前或飲酒後吸菸，容易因精神狀態不佳，導致菸蒂掉落或未注意，隨手放置於其他物品上，造成微小火源經過適當時間醞釀、蓄積逐漸發焰燃燒，引燃棉被、床墊、沙發、泡棉或衣物等。

莊渝淵建議民眾，預防火災從養成良好習慣做起，並安裝住宅用火災警報器，才能在第一時間察覺火災發生，進而採取應變之道。