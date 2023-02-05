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閃亮平溪天燈節今熱鬧登場　新北派駐消防車警戒安全維護

▲新北平溪天燈節12、15登場 瑞芳警公布交管停車資訊。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲新北平溪天燈節5、11日熱鬧登場。（圖／資料照／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／新北報導

2023年新北市平溪天燈節將於5、11日舉行，新北市政府消防局指出，活動期間除派駐消防車進行火警警戒，並加派人員於周遭場域進行安全維護及交通疏導，另設置醫護站規劃後送動線、施行交通專車、人員全面酒精消毒，以及實聯制登記等相關防護措施，並呼籲遊客及相關業者應注意天燈施放方式。

新北市平溪天燈節為國際觀光盛事，也是臺灣重要文化資產之一，根據市府觀光局統計，2017、2018及2019年，每年平均約有700萬遊客造訪平溪，近2、3年受疫情影響，遊客人數未如往年盛況，而隨著疫情逐漸趨緩，市府盛情邀約來自世界各地的遊客至平溪許願祈福，讓天燈再次點亮菁桐煤礦小鎮，重現繁華盛景。

▲閃亮平溪天燈節今熱鬧登場 新北派駐消防車警戒安全維護。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲新北市天燈節活動現場警戒人員整備情形。

消防局表示，為兼顧觀光業發展與當地居民公共安全，新北市政府訂定有《新北市天燈施放管理辦法》明確規範民眾施放天燈之地點、時間、天燈尺寸、施放方式及禁止之事項。而為維護節慶期間之安全，消防局、觀光局、警察局、衛生局等機關亦將於現場及其周邊設置相關安全維護措施。

因此，新北市府呼籲遊客及相關業者應注意下列施放方式：一、施放天燈時應於許可區域進行施放（十分遊客中心至師功橋處、106號縣道沿基隆河流域周界範圍200公尺內）；二、勿將天燈並聯或串聯同時施放，以免造成天燈於低空墜落引發火災；三、施放周圍不得有易燃物，或妨礙人員、車輛通行。

▲閃亮平溪天燈節今熱鬧登場 新北派駐消防車警戒安全維護。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲消防人員向民眾宣導施放天燈注意事項。

四、施放天燈時應與民宅保持安全距離，以免升空後天燈不慎進入民宅釀成火災；五、應詢問販賣天燈業者正確施放方式，並依店家建議添加之油量進行施放，勿任意增減油料或紙張等燃料，避免天燈燒毀或提早墜落而引發火災；六、晚間10時後，翌日上午6時前，禁止施放天燈。

消防局指出，節慶活動期間，新北市政府各局處亦將持續落實各項安全管理，加強巡查及宣導，以期觀光客及當地居民於天燈節活動期間，皆可玩得盡興、住得安心，共同維護此項傳統文化資產及國際觀光盛事。

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