曾馨瑩曬郭台銘豪宅戲水照　前綠委曝背後傳達「重要訊息」

▲郭台銘一家人在加州度假。（圖／翻攝曾馨瑩Instagram）

記者江采蓁／綜合報導

鴻海創辦人郭台銘愛妻曾馨瑩近日在社群上貼出多張在美國豪宅度假的照片，不同以往低調的風格。此舉讓民進黨前立委謝欣霓5日在臉書發文表示，這個舉動就清楚表達一個訊息：郭台銘不會參選2024總統！

曾馨瑩4日在Instagram發布限時動態，秀出在溫暖的加州陽光下多張自拍辣照，曬豪宅也曬家人，她也貼出郭台銘和孩子們的歡樂合照，仔細一看，郭台銘還罕見「露點」，合照畫面中，郭台銘穿著泳褲和孩子們在泳池裡，池水深及郭台銘胸口，72歲的郭台銘身材保養得不錯，曾馨瑩也笑得非常開心，一家人在加州開啟度假模式。

▲曾馨瑩貼出於加州度假照片。（圖／翻攝曾馨瑩Instagram）

向來低調的曾馨瑩，這次貼出多張一家和樂的度假照，引起外界關注。謝欣霓更研判，「看到郭董的太太把在美國的豪宅照片Po出，就很清楚表達：他不會參選總統！」，但此文一出引發網友討論，也有網友表示不同看法「要選總統安太座真的很重要」、「妳真是有夠天真」、「把老婆送去美國，他就可以放心亂搞了」。

過去郭台銘2019年宣布參選總統，當時一向低調溫柔的曾馨瑩，卻是全力反對，認為已經非常幸福了，為什麼還要選總統，郭台銘也提到曾馨瑩曾離家出走，因此下班要趕快回家當奶爸。針對郭台銘是否繼續參戰2024總統大選，一舉一動也成外界關注焦點。