拒當彼此副手？侯友宜曝與郭台銘聯繫內容　「常談經濟產業合作」

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拒當彼此副手？侯友宜親曝與郭台銘聯繫內容　「常談經濟產業合作」

▲▼ 侯友宜出席新北市汐止區康誥坑公園啟用儀式 。（圖／記者崔至雲攝）

▲侯友宜出席新北市汐止區康誥坑公園啟用儀式。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／新北報導

鴻海創辦人郭台銘是否參戰2024總統大選，政壇十分關注。據了解，藍營內部期待郭台銘能和新北市長侯友宜搭檔競選，但兩人都無意擔任彼此副手，因此兩人搭檔出戰2024機率很低。對此，侯友宜今（4）日表示，郭台銘的鴻海在新北土城，因此常常有機會談經濟產業合作，跟鴻海所有鏈結都非常密切，希望帶動經濟產業，謝謝郭董在新北經濟產業上時常給予協助。

究竟2024大選侯友宜和郭台銘是否有望搭檔競選，根據《聯合新聞網》報導，國民黨內部對此抱持期待，但近郭人士及藍營人士皆表明，郭台銘不可能當副手，侯友宜似乎也無意擔任副手，不論是郭侯配還是侯郭配，成功搭檔的機率都很低。

侯友宜今（4）日出席新北市汐止區康誥坑公園啟用儀式，被問到此事時，他表示，郭台銘的鴻海在新北土城，因此常常有機會談經濟產業合作，跟鴻海所有鏈結都非常密切，希望帶動經濟產業，謝謝郭董長年在新北經濟產業上協助發展角色。

媒體追問，是否願意當郭的副手？侯友宜說，他現在是新北市長，新北市長面對經濟產業、交通、教育社會文化很多需要做，在經濟產業上，郭台銘的鴻海是新北市重要產業，大家一起共同合作。

媒體再問，2024若出戰，是否會找女性當副手？侯友宜說，他是新北市長，今天謝謝大家到汐止關心公園改造，他會全力以赴，讓北北基桃都能夠共好，讓台灣更好，大家一起加油。
 

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關鍵字：

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