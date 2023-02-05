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華爾街日報：中國不甩西方制裁　執意軍援俄羅斯攻打烏克蘭

▲▼普丁,習近平。（圖／達志影像／美聯社）

▲《華爾街日報》指控中國不甩西方制裁，執意為俄提供軍援。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／綜合報導

美國《華爾街日報》4日踢爆，儘管西方國家已祭出嚴格的制裁與出口管制，但俄羅斯海關資料顯示，中國一家國有國防企業至今仍在為俄軍運送侵烏所需的軍備與技術，其中包含導航設備、干擾技術與戰機零件。

報導援引高階國防研究中心C4ADS的海關資料指出，自俄軍去年2月24日入侵烏克蘭以來，俄羅斯從國外進口了逾萬軍民兩用物資，其中大部分來自中國。《華爾街日報》整理相關資料後發現，這些物資既有商業用途，也有軍事用途。進口清單可見，中國為俄羅斯送去了不少導航設備、訊號干擾裝置、戰機零件。

這些戰爭武器對俄軍的攻烏計畫極其重要。雖然俄羅斯可以在國內生產大部分基本軍備，不過該國在取得軍民兩用技術上嚴重依賴進口。在西方國家實施制裁後，俄軍就一直難以取得進口的運算晶片、紅外線攝影機，以及雷達設備等相關物品，只能通過未加入制裁措施的國家進口。

由於中國是這些產品的主要出口商，加上俄國仍能透過土耳其、阿拉伯聯合大公國等地取得西方出口管制產品，因此莫斯科當局現在還有機會獲得少數武器與技術，不過報導稱，俄國未能取得以美國為首的制裁國家的物資。西方官員指責部分仍在支持俄羅斯的國家無視制裁，但土耳其官員則認為美國的制裁無法阻止戰爭。

北京方面全盤否認了《華爾街日報》有關中國為俄羅斯提供軍援的指控。中國駐美大使館發言人劉鵬宇在接受《華爾街日報》採訪時表示，相關指控並無事實依據，這不過是媒體故意炒作的猜測而已。

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