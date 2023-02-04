美網路瘋傳「間諜氣球被擊落」畫面！　五角大廈澄清：沒爆炸

▲美國民眾拍攝疑似間諜氣球爆炸墜落。（圖／翻攝自推特）



記者張方瑀／綜合報導

中國間諜氣球2日出現在美國北部蒙大拿州上空，有當地民眾表示，目擊到一架戰機飛過後，氣球就爆炸掉落，影片也在推特上曝光。不過，美國國防部出面澄清，間諜氣球並沒有爆炸，軍方也未將其擊落。

Ok, so here’s what I just caught I few minutes ago out my window. I saw a jet go by so fast and then explosion in the sky. Holy crap! Billings MT. pic.twitter.com/swr8ERC6pf — Dolly Moore (@MMtTreasures) February 4, 2023

根據美國CBS地方媒體《KRTV Great Falls MT》報導，住在蒙大拿州比靈斯（Billings）的摩爾（Dolly Moore）在推特po出一段影片指出，她在當地時間3日看到一架噴射機從天空飛過，接著就聽到空中傳來巨響，結果疑似氣球出現的地方出現煙霧，並開始下墜，網友便猜測美軍是否已出動戰機將間諜氣球打下。

美國國防部官員向《福斯新聞》記者澄清，蒙大拿州上方的間諜氣球並未爆炸，軍方也未出動戰機將其擊落，網路上流傳的影片不是真的。蒙大拿州災害與緊急服務部門及州長吉安福特（Greg Gianforte）也表示，整個蒙大拿州與周圍地區都未發生爆炸事件。

NEW: Defense officials tell @JenGriffinFNC that the balloon over MT has not exploded and was not shot down by the U.S military. Videos purporting to show the balloon exploding are not real. — Sean Langille (@SeanLangille) February 4, 2023

五角大廈先前表示，儘管氣球飛行路徑經過「數個敏感地點」，但不構成重大情報蒐集風險，破壞後反而可能造成殘骸墜下，對地面上人們構成安全威脅，因此暫不考慮將其擊落。