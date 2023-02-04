烏克蘭堅守巴赫姆特　華府再軍援基輔22億美元

▲烏軍視角的巴赫姆特（Bakhmut）。（圖／路透）



文／中央社

烏克蘭總統澤倫斯基矢言，烏國軍隊會全力固守東部城市巴赫姆特。同時，美國宣布再向烏克蘭軍援22億美元，其中新型火箭推進式精準炸彈可讓基輔抵禦俄軍的範圍擴大近一倍。

●澤倫斯基：烏軍會盡全力固守要塞城市巴赫姆特

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）3日指出，烏軍會盡全力固守「要塞」城市巴赫姆特（Bakhmut），並促西方國家提供長程武器將俄羅斯軍隊驅離頓巴斯（Donbas）地區。

澤倫斯基在基輔峰會後與歐洲聯盟（EU）高層舉行記者會表示：「沒有人會放棄巴赫姆特。我們將盡全力固守它，我們視巴赫姆特為要塞。」

他說：「如果武器供應速度加快，尤其是長程武器，我們不僅不會離開巴赫姆特，我們將開始把俄軍驅離頓巴斯，這個地區自2014年以來即遭占據。」

俄羅斯官員表示，俄軍正從多方包圍巴赫姆特並試圖控制一條要道，這條道路是烏軍重要的供給路線。

澤倫斯基提到，俄軍將持續在烏東地區推進，但烏軍將能奮戰抵抗直至西方武器運達。

▲ 陸射小直徑炸彈。（圖／翻攝自紳寶集團網頁saab.com）



●美對烏新增軍援22億美元 含新型長程精準火箭

美國國防部3日宣布，對烏克蘭新增22億美元軍援，內含新型火箭推進式精準炸彈，可將基輔對抗俄軍的範圍擴大近一倍。

美國國防部發言人賴德（Pat Ryder）指出，新軍援案包括「陸射小直徑炸彈」（Ground Launched Small Diameter Bomb，GLSDB），這型炸彈射程可達150公里，可對距離前線很遠的俄軍據點和補給站構成威脅。

GLSDB可能增強烏軍戰力，能打擊俄羅斯占領的頓巴斯、札波羅熱（Zaporizhzhia）和赫松（Kherson）等地區，以及遭占據的克里米亞（Crimea）北部。這可能讓重要的俄軍供給線、軍火庫和空軍基地受到威脅。

●法國和義大利同意 援烏機動性地對空飛彈系統

法國國防部3日指出，法國和義大利已同意運交機動性地對空飛彈系統給烏克蘭。

這套武器系統也稱為MAMBA或SAMP，設計目的是為防禦飛彈及有人駕駛或無人駕駛飛機等空中威脅。

法國國防部指出，這套飛彈系統由北大西洋公約組織（NATO）成員國法國和義大利聯合研發，將幫助烏克蘭「防禦俄羅斯無人機、飛彈和戰機攻擊」。

法國國防部聲明，這次軍援是回應烏克蘭國防部長列茲尼科夫（Oleksiy Reznikov）向法國和義大利的緊急要求，希望伸出援手「防護平民百姓和基礎建設，免於俄羅斯空中攻擊」。

●限制俄國油品價格上限 歐盟、G7與澳洲達成協議

歐洲聯盟成員國、七大工業國集團（G7）和澳洲3日表示，已就俄羅斯石油產品的價格上限達成協議。

國際推動限制俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）為攻擊烏克蘭籌措經費，鎖定俄國關鍵出口項目，上述協議是最新一項行動。

官員說，石油產品價格上限涉及2個價格等級，柴油等較昂貴的燃料每桶為100美元，燃油等較低品質的產品每桶則為45美元。

擔任歐盟輪值主席國的瑞典表示，作為「歐盟和夥伴們持續因應俄羅斯侵略烏克蘭戰爭的一環，這是一項重要協議」。

歐盟去年12月對俄羅斯海運原油實施禁運，並與G7夥伴國一起對出口全球的俄羅斯原油訂定每桶60美元的價格上限。

針對俄羅斯燃料的第2項禁運措施預計2月5日或不久之後生效，主要鎖定海運汽油、柴油和加熱用油等俄羅斯精煉石油產品。

▲葡萄牙將提供德製豹2（Leopard 2）坦克給烏克蘭。（圖／達志影像／美聯社）



●援烏抗俄 葡萄牙將提供豹2戰車

葡萄牙總理柯斯塔（Antonio Costa）4日指出，葡萄牙將向烏克蘭提供豹2式戰車（Leopard 2），但沒有具體說明會運送多少輛。

柯斯塔表示：「我們目前正在努力，以便能提供我方的一些戰車。我知道將有多少輛戰車（運往烏克蘭），但會在適當時機公布。」

葡萄牙武裝部隊總參謀長黎貝洛（Antonio Silva Ribeiro）上月曾說，葡萄牙擁有37輛豹2式戰車。

烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）本週稍早透露，烏克蘭將從12個國家組成的聯盟，接收「第一波」交付的120輛至140輛西方戰車。

●烏俄交換戰俘近200人 2名英國志工遺體抵烏

烏克蘭總統府幕僚長葉爾馬克（Andriy Yermak）4日表示，116名烏克蘭戰俘已經回國。俄羅斯媒體則引述俄國國防部說法報導，有63名戰俘獲釋。

俄羅斯國防部指出，獲釋俄羅斯軍人包括「敏感類別」戰俘。根據報導，阿拉伯聯合大公國居間協調促成本次換俘。

葉爾馬克還說，英國援助志工巴格修（Andrew Bagshaw）和派瑞（Christopher Parry）的遺體已經運抵烏克蘭。派瑞的家屬先前表示，1月兩人在人道撤離行動期間遇害。