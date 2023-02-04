這個伴遊妹太狠！「欠經紀人200萬」騙愛　痴情男掏120萬換心碎

▲廖姓正妹於「單身男女見面交友」交友網站認識阿強（化名），竟1人分飾2角佯稱在伴遊公司上班，積欠經紀人200萬元，導致阿強誤信代為清償120萬。（圖／pixabay）

記者黃宥寧／台北報導

26歲廖姓正妹於「單身男女見面交友」網自稱「許婭芙」，結識阿強（化名）並虛情假意交往，廖女見阿強愛她如癡如醉，找上「林恩」向阿強稱她在伴遊公司上班，欠經紀人200萬，同時廖女裝病又稱快被調去特殊的店，阿強心軟前後代償120萬後發現遭騙怒告，士林地檢署偵結，依詐欺罪將廖女提起公訴。

起訴指出，2人於2021年5月14日網路上結識，廖女以假名「許婭芙」與阿強假戀愛，見阿強對她情有獨鍾，竟找上年籍不詳「林恩」裝其主管，跟阿強稱「許婭芙在伴遊公司上班，積欠經紀人200萬」，廖女見阿強半信半疑，陸續裝可憐說「我家住彰化，是北上工作」、「你是我決定要走下去的對象，若業績沒有起色就要被經紀人調去特殊的店」更稱裝就醫吊點滴。

阿強心生憐憫，誤信廖女真要與他共度餘生，並在同年7月29日在內湖區，交付20萬給廖女張姓經紀人（不起訴處分）隔天又交付100萬給張，阿強雖當場要求查看廖女證件，廖女竟手寫：「彰化員林水源路、86.6.9、許婭芙、0980000」等假個資紙條給阿強，阿強事後發覺受騙，立刻報警處理。

廖女偵查時解釋，給假姓名等資料，只是因為跟阿強是網路上認識，對他不熟，想說在一起久了就會說出實情，同時也坦承，自己雖然有告訴阿強業績不好，經紀人只給1個月，若7月底無法籌到120萬，就會被調到特殊店家，但沒有要求阿強替她還錢，阿強甚至還要她簽120萬列為聘金紙條，但她未簽。

檢方根據雙方LINE對話、紙條照片、戶籍資料也顯示廖女與其母均設籍在新北市，並未有離家北上，以及張姓經紀人證述指出，阿強確實有替廖女還120萬等證據，依詐欺得利罪將廖女起訴，建請法院沒收120萬犯罪所得。