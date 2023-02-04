　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

這個伴遊妹太狠！「欠經紀人200萬」騙愛　痴情男掏120萬換心碎

▲▼正妹,辣妹,短褲,牛仔褲,美女。（圖／pixabay）

▲廖姓正妹於「單身男女見面交友」交友網站認識阿強（化名），竟1人分飾2角佯稱在伴遊公司上班，積欠經紀人200萬元，導致阿強誤信代為清償120萬。（圖／pixabay）

記者黃宥寧／台北報導

26歲廖姓正妹於「單身男女見面交友」網自稱「許婭芙」，結識阿強（化名）並虛情假意交往，廖女見阿強愛她如癡如醉，找上「林恩」向阿強稱她在伴遊公司上班，欠經紀人200萬，同時廖女裝病又稱快被調去特殊的店，阿強心軟前後代償120萬後發現遭騙怒告，士林地檢署偵結，依詐欺罪將廖女提起公訴。

起訴指出，2人於2021年5月14日網路上結識，廖女以假名「許婭芙」與阿強假戀愛，見阿強對她情有獨鍾，竟找上年籍不詳「林恩」裝其主管，跟阿強稱「許婭芙在伴遊公司上班，積欠經紀人200萬」，廖女見阿強半信半疑，陸續裝可憐說「我家住彰化，是北上工作」、「你是我決定要走下去的對象，若業績沒有起色就要被經紀人調去特殊的店」更稱裝就醫吊點滴。

阿強心生憐憫，誤信廖女真要與他共度餘生，並在同年7月29日在內湖區，交付20萬給廖女張姓經紀人（不起訴處分）隔天又交付100萬給張，阿強雖當場要求查看廖女證件，廖女竟手寫：「彰化員林水源路、86.6.9、許婭芙、0980000」等假個資紙條給阿強，阿強事後發覺受騙，立刻報警處理。

廖女偵查時解釋，給假姓名等資料，只是因為跟阿強是網路上認識，對他不熟，想說在一起久了就會說出實情，同時也坦承，自己雖然有告訴阿強業績不好，經紀人只給1個月，若7月底無法籌到120萬，就會被調到特殊店家，但沒有要求阿強替她還錢，阿強甚至還要她簽120萬列為聘金紙條，但她未簽。

檢方根據雙方LINE對話、紙條照片、戶籍資料也顯示廖女與其母均設籍在新北市，並未有離家北上，以及張姓經紀人證述指出，阿強確實有替廖女還120萬等證據，依詐欺得利罪將廖女起訴，建請法院沒收120萬犯罪所得。

ET快訊
男友往下舔…驚「酸酸的」！她秒愣　最美博士自爆每天聞
12歲男童過馬路被撞飛慘死　駕駛5萬交保
曾賞劉德華一巴掌！　東北「黑幫教父」被處死
泰國Cosplay神還原「台版包青天」　台灣網友洗板朝聖
「最美玉女」突現身高雄夜市！　攤商、遊客驚喜搶合照
印高中生開車撞爛！　女友「脫光」坐副駕

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

台中幼兒園前違停！少年拍照「被家長壓制奪手機」孩子都在旁邊看

警追賓士開3槍打死人遭起訴…死者母感動　基層警說出問題癥結

小6童過斑馬線一半遭猛烈撞擊亡　駕駛5萬交保

這個伴遊妹太狠！「欠經紀人200萬」騙愛　痴情男掏120萬換心碎

急尋黃牌重機騎士！26歲男台61追撞爆血昏迷6天　家人盼求真相

藝人陳建州「安博盒子」看奧運惹公憤　盜版業者被起訴...求處重刑

快訊／桃園補班日下班尖峰驚傳自來水爆管　7890戶停水！

議員父賄選遭收押「胃食道逆流」申請就醫　法官打臉：常見小病

找到散布者了！外流陸軍性愛片「已有明確對象」　軍方力挺提告

快訊／台南十大傳奇台銀「抗議車」強勢回歸才2天　又被拖吊了！

許維恩挺4月孕肚「罩杯暴漲」　王家梁「行房改50天一次」上網查姿勢

宋達民力挺宋逸民！「開戰前教友」　未公開6影片曝：換我早翻臉

《黑暗榮耀》鄭星一合體劉在錫XD　讚宋慧喬演技：太瘋了！

駕駛為停車「亂移三角錐」！　私人土地變停車場地主氣炸

農場鴕鳥不捨客人離去　衝清水橋當路霸狂追車

7年未見！兒送餐獻驚喜　媽認出後激動摀眼痛哭

名車阿里山公路狂飆！　車輪操到變「風火輪」

薔薔「沒穿內褲」火辣現身！　爆氣懶理日本店家：我沒做錯事

營區性愛實戰外洩 女中尉求找兇手｜20230203 ET午間新聞

梁朝偉曝爸媽每天吵架「童年躲被子哭」　「自認是普通人」避免交流拒學日文XD

台中幼兒園前違停！少年拍照「被家長壓制奪手機」孩子都在旁邊看

警追賓士開3槍打死人遭起訴…死者母感動　基層警說出問題癥結

小6童過斑馬線一半遭猛烈撞擊亡　駕駛5萬交保

這個伴遊妹太狠！「欠經紀人200萬」騙愛　痴情男掏120萬換心碎

急尋黃牌重機騎士！26歲男台61追撞爆血昏迷6天　家人盼求真相

藝人陳建州「安博盒子」看奧運惹公憤　盜版業者被起訴...求處重刑

快訊／桃園補班日下班尖峰驚傳自來水爆管　7890戶停水！

議員父賄選遭收押「胃食道逆流」申請就醫　法官打臉：常見小病

找到散布者了！外流陸軍性愛片「已有明確對象」　軍方力挺提告

快訊／台南十大傳奇台銀「抗議車」強勢回歸才2天　又被拖吊了！

印度人工淚液遭細菌污染 　在美致感染失明釀1死

台中幼兒園前違停！少年拍照「被家長壓制奪手機」孩子都在旁邊看

不會破！水煮蛋「用3個小技巧」　要幾分熟就幾分熟

警追賓士開3槍打死人遭起訴…死者母感動　基層警說出問題癥結

小6童過斑馬線一半遭猛烈撞擊亡　駕駛5萬交保

男友往下舔…驚「酸酸的」！她秒愣　最美博士自爆每天聞

縣府公告大武衛生所2月份門診表　民眾可就近看診

黃安打羽球「突喘不過氣」！　出現心梗瀕死感：立春差點成為忌日

Bright來台「道明寺上身」臭臉、拍照還在吃！　泰國F4記者會大遲到擺譜

《怪奇物語》衍生劇確認！以「伊萊雯」為主軸　威爾曝第5季將開拍

「痘坑異空間」拉出超長QQ毛！　分泌物狂噴...擠痘醫生：停不下來

社會熱門新聞

營區實戰片外流！　陸軍女中尉IG又開了

找到散佈者了！陸軍性愛片外流「已有明確對象」

鴨王「霆鋒」偷拍女客嘿咻　遭上腳鐐簽本票

夫澎湖車禍亡　人妻查手機驚知「案件真相」

即／嘉義秀泰影城傳墜樓！24歲女「雙腳變形」

盯男友刪仍外流！他曝女軍官感情動向

陸軍女中尉IG持續漲粉　不到4hrs暴增1.5萬人

獨／陸軍營區「性愛實戰」　上尉與女中尉「站姿交纏」

陸軍女中尉IG遭人肉搜　一夜漲粉破萬人

保全撿屍女住戶　1原因賠25萬仍要關

撞擊影片曝！夫「路中央找手機」遭公車輾斃

JKF辣模遭性侵被逼幫詐騙　色男起底是囂張詐王

即／大賣場男子突然倒地　送醫不治

摩鐵針孔偷拍46正妹嘿咻！富家女拒愛遭監控

更多熱門

相關新聞

趕飛機違規遭攔　害友人通緝被逮

趕飛機違規遭攔　害友人通緝被逮

台中市31歲鄭姓男子開車載友人趕搭飛機，因違規行駛被警攔下，警方一查身份發現鄭男是詐欺通緝犯，連鄭男也覺得莫名其妙，車內友人原本以為單純違規，請員警紅單趕快開一開，好讓他們上路，但得知是通緝犯後，反而幫腔規勸鄭男「你一定要去銷案啦，如果是小案問問就好了」。

馬斯克「特斯拉私有化官司」獲判無罪

馬斯克「特斯拉私有化官司」獲判無罪

嗨喊「財神爺來了」　宜蘭教養院前院長洩密涉貪遭訴

嗨喊「財神爺來了」　宜蘭教養院前院長洩密涉貪遭訴

神鬼渣男網路選妃誘女大生滾床　一票人為愛淪車手

神鬼渣男網路選妃誘女大生滾床　一票人為愛淪車手

印股票換鈔票　諾亞媒體涉詐2.7億

印股票換鈔票　諾亞媒體涉詐2.7億

關鍵字：

詐欺火山孝子起訴士林地檢署單身伴遊公司

讀者迴響

熱門新聞

今10：42進入立春！3生肖不要外出

營區實戰片外流！　陸軍女中尉IG又開了

90K女友超完美　「唯獨1點」嚇到他不敢婚

找到散佈者了！陸軍性愛片外流「已有明確對象」

24歲女偶像星谷梨里花全裸陳屍賓館！　脖子多處刀傷

全家2車出遊　爸媽回家才驚覺5歲兒不見了

鴨王「霆鋒」偷拍女客嘿咻　遭上腳鐐簽本票

補班日太多引民怨！二月「2周六補班」　人事總處：搜集意見日後研修

夫澎湖車禍亡　人妻查手機驚知「案件真相」

鄰居通水管害樓下爆炸　9歲男童毀容

新建案一堆2房「客廳夾中間」！苦主：廚房才有採光

即／嘉義秀泰影城傳墜樓！24歲女「雙腳變形」

盯男友刪仍外流！他曝女軍官感情動向

每人每晚786住飯店3天2夜免費吃早餐

快停用！這款「人工淚液」釀1死、5失明

更多

最夯影音

更多
許維恩挺4月孕肚「罩杯暴漲」　王家梁「行房改50天一次」上網查姿勢

許維恩挺4月孕肚「罩杯暴漲」　王家梁「行房改50天一次」上網查姿勢
宋達民力挺宋逸民！「開戰前教友」　未公開6影片曝：換我早翻臉

宋達民力挺宋逸民！「開戰前教友」　未公開6影片曝：換我早翻臉

《黑暗榮耀》鄭星一合體劉在錫XD　讚宋慧喬演技：太瘋了！

《黑暗榮耀》鄭星一合體劉在錫XD　讚宋慧喬演技：太瘋了！

駕駛為停車「亂移三角錐」！　私人土地變停車場地主氣炸

駕駛為停車「亂移三角錐」！　私人土地變停車場地主氣炸

農場鴕鳥不捨客人離去　衝清水橋當路霸狂追車

農場鴕鳥不捨客人離去　衝清水橋當路霸狂追車

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面