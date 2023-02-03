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護航女廠商嗨喊「財神爺來了」　宜蘭教養院前院長洩密涉貪遭訴

▲宜蘭教養院謝姓前院長，圖利廠商52萬元涉貪遭訴。（圖／記者游芳男攝）

▲宜蘭教養院謝姓前院長，圖利廠商54萬元涉貪遭訴。（圖／記者游芳男攝）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭教養院謝姓前院長，在2019年間院方要採購200萬元的40床電動病床，具公務人員身分的謝男，涉嫌洩漏招標文件給李姓女廠商，還傳訊說「財神爺來了」等。謝男洩密標案，圖利特定廠商約54萬元，宜蘭地檢署依違反貪污治罪條例及洩密罪將謝男起訴；廠商李女等人也因違反《政府採購法》遭起訴。

起訴書指出，宜蘭教養院屬衛生福利部，2019年為建置住民老化專區，擬以每台5萬元價格，採購40台歐美品牌電動病床，並獲衛福部全額補助200萬元。院方承辦人員，提出同樣規格但價格更低的國產病床資料，但謝姓前院長竟私下把資料轉給李姓女廠商說「請你告訴我他（國產病床）的缺點，我來擋掉」，謝男並指示承辦人員不需要放寬產地限制。

另外，謝男在採購公告前，更把招標文件傳給李女，採購案上網招標後，謝男通知李女投標，並傳訊給李女說「財神爺來了」、「快點打電話給我」。而李女是找了另兩家公司「陪標」；2019年11月，李女以200萬元成功得標，扣除成本等，獲得約54萬元不法利益。

檢方偵辦時，謝男、李女等人坦承犯案，而檢察官則是將謝男依違反貪汙治罪條例與刑法洩密罪起訴，李女等人依違反《政府採購法》起訴。

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