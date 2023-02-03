神鬼渣男網路「當後宮」！選妃誘女大生滾床　一票人為愛淪車手

▲▼台中市刑大逮捕專門誘騙妙齡女的詐欺犯黃姓男子（紅圈處），至少有5名女子受騙。（圖／民眾提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

住在台南市的25歲黃姓男子，憑著身高180公分及甜言蜜語，在交友軟體誘騙逾5名20多歲年輕貌美的女子，其中有3人還是大學生，女子以為找到真愛，不但被哄騙上床，提供自己帳戶給黃男使用，還充當車手提領，等到帳戶被列為警示帳戶，黃男失聯，女子這才驚覺被利用，警方坦言被害人絕對不只5人，黃男已因詐欺通緝入監，5名女子後來都不起訴處分。

台中市刑大偵二隊去年接獲5名女子報案，5人的內容如出一轍，都說在交友軟體上認識黃姓男子，黃男每天對她們噓寒問暖，聊一陣子後約出來見面，黃男身高180公分，外表還帥，女子以為遇到真愛，開始深入交往，該會發生的事也就自然而然發生了。

過沒幾天黃男就露出本性，他謊稱有朋友要還他錢，但他存摺遺失，要借用她的帳戶接收，還要求女子幫忙提領出來給他，黃男收到幾次錢、合計4、50萬元後神隱，銷聲匿跡，被害女子事後發現自己帳戶遭設定為警示帳戶，這才驚覺原來自己被利用，人財兩失。

警方調查，黃男不務正業，以詐騙及線上博弈為其經濟來源，平日經常在交友軟體上搜尋，以女大生或初出社會的女子為目標，除了騙取肉體之外，還利用被害女子社會經驗不足，騙得銀行帳戶做為詐欺人頭帳戶之用，而且還淪為詐欺提領車手。

警方跟蒐多月，發現黃男非常狡猾，為了躲避警方查緝，不但躲藏在日租套房或是旅館內，每天更換不同房間，日前得知黃男在某一間日租套房，凌晨趁睡夢中上門逮捕，當場查獲行動電話2支、現金2萬5千元，黃男涉嫌3條通緝，目前已入監服刑半年，至於5名女子最後獲不起訴處分。