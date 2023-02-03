知名戶外LED看板商涉詐！諾亞「印股票換鈔票」削2.7億　董座慘了

▲曾包下小巨蛋外牆LED帷幕的諾亞媒體公司涉嫌證券詐欺2.7億元。（示意圖／資料照）

記者劉昌松／台北報導

號稱是全國最大的戶外LED看板廠商諾亞媒體，負責人鄭乾池涉嫌在2006年間不實增資後，在2011年透過地下盤商，以不實的預期營收、即將上市上櫃掛牌等宣傳，對外賣股，再以現金增資方式，1年內向投資人詐得超過2.7億元，台北地檢署3日依違反《證交法》證券詐欺等罪起訴鄭乾池，並請法院宣告沒收犯罪所得。

曾包下台北市小巨蛋LED外牆圍幕的諾亞媒體，實際負責人鄭乾池同時也是金隆矽統科技、尚福國際科技的老闆，根據檢察官調查，鄭乾池在2006年間，從尚福公司等處，挪用共2600萬元到諾亞公司籌備處，藉此完成登斯登記驗資後，又將款項匯走，沒實際用在公司經營，違反了《證交法》。

之後鄭乾池又與綽號「陳董」的盤商合作，從2011年5月到10月間，將3990張諾亞股票，以12到14元價格賣給陳董，再由陳董撰寫文宣，宣稱諾亞實收資本額1億元，「2011年EPS4-5元」，「2012年EPS6.5-8元」，「上市上櫃時程表：2011年第4季申請股票公開發行」，「保守預估掛牌價80-100元(本益比20倍)」。

許多投資人街道世紀產業研究中心等，多家地下盤商的電話介紹後，因此誤信諾亞財務狀況健全，獲利可期，以45到52元價格購買諾亞股票，總計詐得2億717萬4810元。

到了2011年12月間，鄭乾池隱匿諾亞營運及財務狀況不佳的實情，通知股東要辦理16元溢價現金增資發行新股，導致投資人再次受騙認購，詐得6446萬元，總計鄭乾池不法所得超過2.7億元，遭檢察官依違反《證交法》加重證券詐欺、《公司法》驗資不實、《商業會計法》等多項罪名提起公訴。