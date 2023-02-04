趕搭飛機遭警攔查「開單請快」　同車友人被通緝...他勸：快去銷案

▲▼台中一名男子開車載友人趕搭飛機，不料因違規被警攔下，意外得知自己被通緝。（圖／民眾提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市31歲鄭姓男子開車載友人趕搭飛機，因違規行駛被警攔下，警方一查身份發現鄭男是詐欺通緝犯，連鄭男也覺得莫名其妙，車內友人原本以為單純違規，請員警紅單趕快開一開，好讓他們上路，但得知是通緝犯後，反而幫腔規勸鄭男「你一定要去銷案啦，如果是小案問問就好了」。

台中市警察局第五分局北屯所警員陳崇保2月2日上午7點34分執勤時，發現對向一台白色廂型車在多車道要左轉彎時未先駛入內車道，便直接插隊左轉，陳員見狀立即攔下告發違規。

陳員利用警用電腦查尋鄭姓男子身分，發現鄭男在1月份已被台中地檢署發佈詐欺通緝犯，鄭男似乎不知道自己遭通緝，滿臉疑惑，陳員表示，必須帶回派出所再確認，車內友人也下車關心並說，他急著要趕搭飛機出國，是否可以趕快開完罰單？好讓他們繼續上路，陳員卻建議，自己開車去機場會比較快。

鄭男不解的說，他每天都有回家，都沒有收到通知單，不知道自己被通緝，陳也告訴鄭遇到事情也是要解決，沒想到車內友人這時也幫腔說「你一定要去銷案啦！如果小案問問就好了」，最後鄭男被帶上警車，依規定移送台中地檢署偵辦。