父母太粗心忘辦理逾期居留！　查德女孩險遭管制...1動作免罰返國

▲移民署日前受理非洲查德及國小5年級女生逾期居留，藉由「擴大自行到案專案」順利出境。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

鬆口氣！移民署日前受理1名非洲查德籍國小5年級女生逾期居留，煩惱的父親好尋求移民署北市專勤隊、北市服務站協助，得知移民署實施擴大專案，免收容、罰緩由1萬降2千元，並且得不管制，讓全家都鬆口氣，更令人開心的是，由於小女孩14歲以下，因此裁罰0元，也讓其全家感動直呼太感謝台灣。

該名12歲的查德籍女孩小琪（化名），就讀北市某國小，陽光且愛運動，8年前依親入境，長期在台居留，近期寒假及疫情稍緩，父母想偕同小琪返回查德，才發現忘了幫女兒辦理居留延期，導致居留證逾期，恐面臨出境後遭管制入國，回台後無法完成學業。

小琪父親著急並尋求移民署北區事務大隊北市專勤隊及北市服務站協助，在獲知正逢移民署實施擴大專案，免收容、罰鍰由1萬元降至2千元，並且得不管制，當場讓父親及小女生都鬆了一口氣，直呼太感謝台灣了。

移民署表示，為維護逾期停(居)留外來人口基本人權，並協助平安返回母國，辦理「擴大自行到案專案」，從2023年2月1日起至6月30日止，為期5個月，在台逾期的外來人口未被執法機關查獲前，未有限制出境或禁制出國等情事，不用被收容、繳最低罰鍰新台幣2千元且得免除管制。

小琪在台逾期居留1年多，因寒假欲返國探親，正巧符合本次「擴大自行到案專案」資格，由父親陪同自行到案及辦理相關手續，一家人很開心地說及時解決了難題，在寒假期間順利回國，後續也不影響學業。