　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

父母太粗心忘辦理逾期居留！　查德女孩險遭管制...1動作免罰返國

▲▼ 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲移民署日前受理非洲查德及國小5年級女生逾期居留，藉由「擴大自行到案專案」順利出境。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

鬆口氣！移民署日前受理1名非洲查德籍國小5年級女生逾期居留，煩惱的父親好尋求移民署北市專勤隊、北市服務站協助，得知移民署實施擴大專案，免收容、罰緩由1萬降2千元，並且得不管制，讓全家都鬆口氣，更令人開心的是，由於小女孩14歲以下，因此裁罰0元，也讓其全家感動直呼太感謝台灣。

該名12歲的查德籍女孩小琪（化名），就讀北市某國小，陽光且愛運動，8年前依親入境，長期在台居留，近期寒假及疫情稍緩，父母想偕同小琪返回查德，才發現忘了幫女兒辦理居留延期，導致居留證逾期，恐面臨出境後遭管制入國，回台後無法完成學業。

小琪父親著急並尋求移民署北區事務大隊北市專勤隊及北市服務站協助，在獲知正逢移民署實施擴大專案，免收容、罰鍰由1萬元降至2千元，並且得不管制，當場讓父親及小女生都鬆了一口氣，直呼太感謝台灣了。

移民署表示，為維護逾期停(居)留外來人口基本人權，並協助平安返回母國，辦理「擴大自行到案專案」，從2023年2月1日起至6月30日止，為期5個月，在台逾期的外來人口未被執法機關查獲前，未有限制出境或禁制出國等情事，不用被收容、繳最低罰鍰新台幣2千元且得免除管制。

小琪在台逾期居留1年多，因寒假欲返國探親，正巧符合本次「擴大自行到案專案」資格，由父親陪同自行到案及辦理相關手續，一家人很開心地說及時解決了難題，在寒假期間順利回國，後續也不影響學業。

ET快訊
母親和2兒淒涼死法曝　警哽咽：真的可憐
美火車嚴重出軌！載100輛油車撞加油站　烈焰狂燒傷亡不明
確診台商「大白肺」！　醫嘆管子拔不掉：臥床一輩子
快訊／擊敗前世界第2！　林俊易打進決賽明爭冠
騎車上班遭撞飛！　26歲「3寶媽」慘死
快訊／iRent「賠償方案出來了」！40萬會員快收信
八軍團又爆「5段新影片」流出！　俯拍視角超露骨
袁惟仁摔成植物人臥床多年　她曝最新病況

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

已婚老闆%嫩妹員工！髮廊洗頭區成砲房　被「這隻眼睛」看到慘了

檢舉博士違停叔引爆街頭PK　碩士正義哥贏了拳腳輸掉官司

超沒公德心！21人八仙山大搞營火晚會　最重罰600萬...還要吃牢飯

父母太粗心忘辦理逾期居留！　查德女孩險遭管制...1動作免罰返國

母親和2兒子陳屍家中長達半年　超淒涼死法曝　警哽咽：真的可憐

10月大男嬰啼哭　狠母「紙巾塞喉菸蒂燙臉」虐死...3人下場曝

快訊／國1北上高雄九如段「砂石車撞護欄折甘蔗」　後方回堵3km

騎車上班與轎車對撞「零件噴20m」慘死　26歲女騎士留3可憐稚子　

陸軍性愛實戰風暴延燒！今再傳5段最新影片流出　俯拍視角超露骨

趕搭飛機遭警攔查「開單請快」　同車友人被通緝...他勸：快去銷案

許維恩挺4月孕肚「罩杯暴漲」　王家梁「行房改50天一次」上網查姿勢

宋達民力挺宋逸民！「開戰前教友」　未公開6影片曝：換我早翻臉

《黑暗榮耀》鄭星一合體劉在錫XD　讚宋慧喬演技：太瘋了！

農場鴕鳥不捨客人離去　衝清水橋當路霸狂追車

駕駛為停車「亂移三角錐」！　私人土地變停車場地主氣炸

7年未見！兒送餐獻驚喜　媽認出後激動摀眼痛哭

名車阿里山公路狂飆！　車輪操到變「風火輪」

薔薔「沒穿內褲」火辣現身！　爆氣懶理日本店家：我沒做錯事

營區性愛實戰外洩 女中尉求找兇手｜20230203 ET午間新聞

王思佳介紹7樓電梯獨棟豪宅　「缺點是難找人」：太大了XD

已婚老闆%嫩妹員工！髮廊洗頭區成砲房　被「這隻眼睛」看到慘了

檢舉博士違停叔引爆街頭PK　碩士正義哥贏了拳腳輸掉官司

超沒公德心！21人八仙山大搞營火晚會　最重罰600萬...還要吃牢飯

父母太粗心忘辦理逾期居留！　查德女孩險遭管制...1動作免罰返國

母親和2兒子陳屍家中長達半年　超淒涼死法曝　警哽咽：真的可憐

10月大男嬰啼哭　狠母「紙巾塞喉菸蒂燙臉」虐死...3人下場曝

快訊／國1北上高雄九如段「砂石車撞護欄折甘蔗」　後方回堵3km

騎車上班與轎車對撞「零件噴20m」慘死　26歲女騎士留3可憐稚子　

陸軍性愛實戰風暴延燒！今再傳5段最新影片流出　俯拍視角超露骨

趕搭飛機遭警攔查「開單請快」　同車友人被通緝...他勸：快去銷案

雄獅獨家「松山－松山」台日包機今啟航　王文傑：創造600萬元產值

地主取得共識　民雄鬼屋整棟打包賣6800萬

每月可領3772元！近4千人未申請　勞保局寄簡訊通知

好「釋」又一樁　台東鳳梨釋迦外銷汶萊2／5啟航

雨亂元宵！3地賞花燈防噴雨　 又有冷空氣強襲「降溫時間點曝」

82歲秀場天王「賣4房籌錢治病」　突脫口「在跑路」晚年生活曝光

台灣元宵燈會今晚點燈！韋禮安、鼓鼓輪番開唱　盧秀燕邀賞燈走春

已婚老闆%嫩妹員工！髮廊洗頭區成砲房　被「這隻眼睛」看到慘了

福興宮成長營　西螺鎮長擔綱榮譽營長推廣在地產業文化

檢舉博士違停叔引爆街頭PK　碩士正義哥贏了拳腳輸掉官司

俄羅斯23歲裸女4樓墜落　疑與人夫偷情被正宮抓包

社會熱門新聞

營區實戰片外流！　陸軍女中尉IG又開了

鴨王「霆鋒」偷拍女客嘿咻　遭上腳鐐簽本票

盯男友刪仍外流！他曝女軍官感情動向

夫澎湖車禍亡　人妻查手機驚知「案件真相」

陸軍女中尉IG持續漲粉　不到4hrs暴增1.5萬人

即／嘉義秀泰影城傳墜樓！24歲女「雙腳變形」

獨／陸軍營區「性愛實戰」　上尉與女中尉「站姿交纏」

陸軍女中尉IG遭人肉搜　一夜漲粉破萬人

保全撿屍女住戶　1原因賠25萬仍要關

撞擊影片曝！夫「路中央找手機」遭公車輾斃

JKF辣模遭性侵被逼幫詐騙　色男起底是囂張詐王

女彎腰撿手機⋯下一秒被公車輾撞亡

新北「3人乾屍」相驗死因出爐　

即／新店家樂福男子突然倒地　送醫不治

更多熱門

相關新聞

他孝親費給1萬「過年不給紅包」　媽媽一聽哭了

他孝親費給1萬「過年不給紅包」　媽媽一聽哭了

「是我的問題嗎？」一名男網友透露，最近領到工作第一份薪水，隨即轉帳1萬孝親費給媽媽，而原PO考量平時開銷與投資儲蓄，便向媽媽告知，過年就不給她紅包了。豈料媽媽難過流下眼淚，主張有幫原PO買保單，以後買房也能幫出一些，因此無法接受過年沒有紅包，讓原PO傻眼不已。

逃逸女移工成2寶媽又挺5月肚　「這專案」讓她開心到哭

逃逸女移工成2寶媽又挺5月肚　「這專案」讓她開心到哭

落跑移工「自行到案」　移民官1句話…他嗨翻比讚

落跑移工「自行到案」　移民官1句話…他嗨翻比讚

葉倫稱尚比亞解決債務的障礙在中國 陸使館批：先處理好自己債務問題

葉倫稱尚比亞解決債務的障礙在中國 陸使館批：先處理好自己債務問題

移民署宣導防範非洲豬瘟及禁止酒駕

移民署宣導防範非洲豬瘟及禁止酒駕

關鍵字：

移民署查德非洲台北服務站收容畢業擴大自行到案專案

讀者迴響

熱門新聞

今10：42進入立春！3生肖不要外出

營區實戰片外流！　陸軍女中尉IG又開了

90K女友超完美　「唯獨1點」嚇到他不敢婚

全家2車出遊　爸媽回家才驚覺5歲兒不見了

24歲女偶像星谷梨里花全裸陳屍賓館！　脖子多處刀傷

鴨王「霆鋒」偷拍女客嘿咻　遭上腳鐐簽本票

鄰居通水管害樓下爆炸　9歲男童毀容

盯男友刪仍外流！他曝女軍官感情動向

新建案一堆2房「客廳夾中間」！苦主：廚房才有採光

夫澎湖車禍亡　人妻查手機驚知「案件真相」

快停用！這款「人工淚液」釀1死、5失明

NBA爆大規模衝突！5球員被趕出場

傳奇大咖女星83歲過世！「死訊藏26天才外洩」

每人每晚786住飯店3天2夜免費吃早餐

AV女優「鼻斷頭骨折」　生涯恐毀

更多

最夯影音

更多
許維恩挺4月孕肚「罩杯暴漲」　王家梁「行房改50天一次」上網查姿勢

許維恩挺4月孕肚「罩杯暴漲」　王家梁「行房改50天一次」上網查姿勢
宋達民力挺宋逸民！「開戰前教友」　未公開6影片曝：換我早翻臉

宋達民力挺宋逸民！「開戰前教友」　未公開6影片曝：換我早翻臉

《黑暗榮耀》鄭星一合體劉在錫XD　讚宋慧喬演技：太瘋了！

《黑暗榮耀》鄭星一合體劉在錫XD　讚宋慧喬演技：太瘋了！

農場鴕鳥不捨客人離去　衝清水橋當路霸狂追車

農場鴕鳥不捨客人離去　衝清水橋當路霸狂追車

駕駛為停車「亂移三角錐」！　私人土地變停車場地主氣炸

駕駛為停車「亂移三角錐」！　私人土地變停車場地主氣炸

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面