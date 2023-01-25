葉倫稱尚比亞解決債務的障礙在中國　陸使館批：先處理好自己債務問題

▲美國財政部長葉倫（Janet Yellen）訪問尚比亞。（圖／路透）

記者魏有德／綜合報導

美國財政部長葉倫（Janet Yellen）於23日訪問尚比亞時呼籲，中國應減免尚比亞的債務，並認為該國的債務積壓拖累整個國家的經濟發展，「中國一直是解決贊比亞（尚比亞，下同）債務問題的障礙。」對此，大陸駐尚比亞大使館昨（24）日在官網發文回擊，「預祝耶倫（葉倫，下同）女士能使美國成功避免債務違約、保護好美國自身信用。」

▲大陸駐尚比亞大使杜曉輝。（圖／翻攝觀察者網）

大陸駐尚比亞大使館發言人表示，「假定耶倫財長涉及債務的言論是正確的，考慮到她對事實的了解程度、她的專業能力以及團隊執行力，她談及的美國以外債務問題的最好前景就是美國國內債務的現狀。」

該發言人指出，葉倫在1月13日致信美國國會稱，美聯邦政府債務規模已達到31.4兆美元法定上限，美財政部已採取特別措施避免聯邦政府發生債務違約，呼籲國會迅速採取行動提高債務上限，保護美信用。

葉倫在20日受訪時也表示，「如果發生這種情況（聯邦政府無法按時償還債務），美國政府以及公民的借貸成本將增加，導致美國經濟衰退，並可能引發全球金融危機。」

該發言人強調，葉倫的言行揭示了美國災難性債務問題的現狀和成因，也讓世界有理由相信前述假定是錯誤的，「實際上，美方在除美國之外債務問題上能作的最大貢獻就是美聯儲採取負責任的貨幣政策、處理好美國自身債務問題、停止破壞其他主權國家積極解決債務問題的努力。」

至於尚比亞涉華債務，該發言人表示，大陸正作為二十國集團（G20）共同框架下尚比亞官方債權人委員會共同主席，積極同各方一道按照「共同行動、公平負擔」原則尋求可持續解決方案，並取得了積極進展，「我們期待美國在此過程中發揮建設性作用。」

該發言人文末還不忘揶揄美國，「即使有朝一日美國處理好了自己的債務問題，也沒有資格出於私利公開無端指責或向他國施壓，這完全不能減輕美國對世界債務問題成因所負的巨大責任。更何況……？！預祝耶倫女士能使美國成功避免債務違約、保護好美國自身信用。」