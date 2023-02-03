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逃逸女移工成2寶媽又挺5月肚　移民署「這專案」讓她開心到哭

▲移民署自行到案專案　終於能回家了：新竹移工一家五口報到。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲移民署擴大自行到案專案，讓滯留台灣的一家五口終於可以順利回家。（圖／記者陳凱力翻攝）

記者陳凱力／新竹報導

「我們可以回家了！」來自印尼的失聯移工「阿娜」聽聞移民署現正辦理「擴大逾期居停留外來人口自行到案」專案，不僅採最低罰緩及免管制還能免收容，挺著5個月大的身孕，於本月1日專案實施日與同為在台失聯移工的先生「阿木」主動至移民署新竹市專勤隊辦理自行到案手續，異鄉流浪多年，終於可以回家了。

專勤隊調查，「阿娜」與先生「阿木」失聯期間居住在新竹市南寮海邊一帶，平時靠著打零工維持生計，期間陸續育有5歲兒子及3歲女兒，現在還懷有5個月身孕。

▲移民署自行到案專案　終於能回家了：新竹移工一家五口報到。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲移民署自112年2月1日起至6月30日止推動擴大自行到案專案，專案期間免收容、繳納最低罰鍰2千元且不管制禁止入國期間。

二人一直想給孩子們光明正大的身分和生活，但入不敷出的日子，根本負擔不起一家四口的罰緩與返鄉機票錢，回家成為遙不可及的夢想，得知移民署推出自行到案專案時，兩人忍不住抱著孩子們放聲大哭，她說：「孩子們，我們終於可以回家了。」受理二人自行到案後，專勤隊立即協助孩子們辦理出生證明及相關返國所需證件，一切手續皆完成後一家四口就可安心返鄉了。

新竹市專勤隊隊長范育誠表示，因應各國疫情趨緩及協助逾期停（居）留外來人口返國，內政部移民署自112年2月1日起至6月30日止推動擴大自行到案專案，專案期間免收容、繳納最低罰鍰2千元且不管制禁止入國期間。專案執行首日即有10多名外籍人士主動投案並辦理返國手續。

▲移民署自行到案專案　終於能回家了：新竹移工一家五口報到。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲此波專案之後，未來將修法針對逾期對象裁罰金額將從原來的2千元至1萬元提高至3萬元至15萬元，管制來台期限更從最高3年提高到最高10年。

隊長范育誠進一歩表示，為防止外國人逾期滯留國內 ，未來修法針對逾期對象裁罰金額將從原來的2千元至1萬元提高至3萬元至15萬元，管制來台期限更從最高3年提高到最高10年。除自行到案外，為展現執法決心，專案期間也會加強執行查察及掃蕩等工作。國人若有認識在台逾期停（居）留的外來人口，請協助趕快鼓勵當事人自行到案，如有疑問也可撥打移民署專案免付費諮詢專線0800-024-881提供多國語言了解專案內容。

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