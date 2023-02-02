落跑移工籌到機票錢「自行到案」　移民官1句話…他嗨翻還比讚

▲宋姓移工為逾期外來人口，昨日自行到案。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

隨著疫情緩和，移民署為鼓勵逾期外來人口儘速返國，限期推動「自行到案專案」，符合資格即裁處最低罰鍰等措施。昨(1日)是專案首日，就有一名泰籍移工自行到案，聽到自己被「從寬論處」時，開心的跳起來還比讚，原來這名移工過去因籌不到機票錢，造成返國困難，現在終於買到機票，還只要繳2000元罰款就能順利返鄉。

移民署自今年2月1日起至6月30日止，推動「擴大逾期停(居)留外來人口自行到案專案」，專案期間自行到案且符合資格者，將「從寬論處」採取免收容、裁處最低罰鍰、不管制禁止入國期間等措施，協助當事人早日回到家鄉和親人團聚。

昨日上午，有一名泰國籍移工宋姓男子到移民署南區事務大隊高雄市專勤隊自行到案，聽到移民官說明專案內容後，開心地跳起來還比「讚」。

▲宋姓男子開心比讚。（圖／記者許宥孺翻攝）

宋姓男子表示，他去年滿懷期待到台灣工廠工作，沒想到卻因為工作壓力及飲食差異等原因，經常生病而身體虛弱，工作無法達到雇主期待，他苦撐1個月後決定逃跑打零工，但是失聯後的收入更不穩定，連三餐都有問題。

宋男說，他非常思念家中妻子女兒，四處向朋友借錢籌到機票費用後，卻仍無力負擔高達新臺幣1萬元的逾期罰鍰，有一名泰國餐廳老闆娘同情宋男的處境，大方贊助幾千元，還陪同他到高雄市專勤隊投案。

▲宋姓男子只要繳2000元就能返鄉了。（圖／記者許宥孺翻攝）

沒想到剛好碰上這個專案，只要繳最低罰鍰，還不管制，宋南難掩激動的心情，直說要趕快跟在台同鄉說這個好消息，而且回到泰國會好好工作，未來如果有機會，希望能帶妻女來台觀光。

高雄市專勤隊隊長趙志成表示，入出國及移民法部分條文修正草案已送立法院審查，將逾期罰鍰加重為3萬元至15萬元，而且管制來臺期間也從原本最高3年改為最高10年。移民署推動「擴大逾期停(居)留外來人口自行到案專案」將於今年6月30日截止，呼籲像是宋男這樣的逾期滯臺外來人口，趕快於專案期間把握機會到移民署自行到案，不僅能夠結束在暗處四處躲藏的日子，還可以免予收容及減輕罰鍰，平安返回家鄉後更能早日再次來臺。