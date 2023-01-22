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移民署過年台南火車站商圈　宣導防範非洲豬瘟及禁止酒駕

▲移民署南區事務大隊台南市第一服務站，前往火車站周遭東南亞商圈發送宣導海報及紀念小物，加強宣導防範非洲豬瘟、禁止酒駕及非法打工。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲移民署南區事務大隊台南市第一服務站，前往火車站周遭東南亞商圈發送宣導海報及紀念小物，加強宣導防範非洲豬瘟、禁止酒駕及非法打工。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

適逢史上最長10天春節連假，許多無法返鄉過年新住民及移工，利用假期湧入府城觀光，移民署南區事務大隊台南市第一服務站，啟動行動服務列車前往火車站周遭東南亞商圈發送宣導海報及紀念小物，加強宣導防範非洲豬瘟、禁止酒駕及非法打工，希望外籍朋友感受台灣年節氣氛同時也能遵守法令過個平安好年。

「放心啦！我這邊絕對沒有不明肉品！」越南美食店老闆李桑一邊忙碌招呼絡繹不絕的客人，一邊向移民官拍胸脯保證，李桑表示過年期間不僅台南在地美食很夯，許多來自異鄉的外國朋友，也都會來到台南火車站商圈尋找東南亞家鄉美食，像是店內特製的方形粽子就是越南傳統粽，餡料包括綠豆、豬肉及糯米，是過年祭祖必備的料理；另外苦瓜豬肉湯也是越南年節應景湯品，象徵吃完之後，新的年度就會苦盡甘來，一切平安順利，既然是帶來幸福平安的味道，用料絕對不能馬虎，更不能用來路不明的肉製品。

▲移民署南區事務大隊台南市第一服務站，前往火車站周遭東南亞商圈發送宣導海報及紀念小物，加強宣導防範非洲豬瘟、禁止酒駕及非法打工。（圖／記者林悅翻攝，下同）

年節期間除了大啖美食，許多外籍朋友也喜歡齊聚暢飲，為預防酒後騎車衍生遺憾，移民署也與台南市警察局共同前往東南亞百貨商店，於店內酒品販售櫃位張貼多國語言宣導海報，提醒外籍朋友酒後騎乘電動自行車是觸犯公共危險罪行為，不僅涉及刑事責任，還會遭廢止外僑居留證並驅逐出國，得不償失。此外，台南市政府勞工局也一併加強提醒商家，千萬不要因為春節連假期間生意忙碌，就聘僱來路不明的外國人，一旦被查獲，最高將被裁處新台幣75萬元罰鍰。

▲移民署南區事務大隊台南市第一服務站，前往火車站周遭東南亞商圈發送宣導海報及紀念小物，加強宣導防範非洲豬瘟、禁止酒駕及非法打工。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市第一服務站主任林志鴻提醒外籍朋友，網路購物盛行，千萬不要購買來自朋友圈、網路社團等來歷不明的豬肉製品，包括香腸、火腿、肉鬆及含有豬油的糕餅類製品等，也要請國外親友切勿寄送肉製品來台，一旦查獲，初次即處新台幣20萬元罰鍰，年節期間也要謹守喝酒勿騎車規定，那怕只是酒後騎乘電動自行車，都是害人害己的違法行為。

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