南消中正分隊元宵猜燈謎、提燈DIY防火宣導　打卡按讚拿紀念品

▲台南市消防局中正分隊於5日元宵節當晚提前至晚上6時30分祈福點燈，並開放廳舍後方廣場及中庭供民眾參觀「日本群馬縣燈籠交流區」及「祈福燈區」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

為感謝市民朋友對台南市消防局「火神護祐平安祈福3-府城百年逐燧蔭平安」消防燈籠繪畫暨祈福點燈活動的支持，消防局中正分隊於5日元宵節當晚提前至晚上6時30分祈福點燈，並開放廳舍後方廣場及中庭供民眾參觀「日本群馬縣燈籠交流區」及「祈福燈區」。

中正分隊同時舉辦「元宵猜燈謎、提燈DIY防火宣導」、打卡按讚拿紀念品到晚上9時，歡迎市民大小朋友前來參加，現場也能領取祈福卡，寫下新年心願或祈福話掛在祈福區。

消防局第七大隊為了推廣古蹟防災及提升市民防火防災意識，結合在地文化台灣祀典武廟的火德星君，辦理防範火災、護祐平安，消防燈籠祈福點活動，今年已經辦理第3屆，燈懸掛在中正分隊和台灣祀典武廟的燈籠超過2500顆，是由台南市在地高中、國中、國小及幼兒園等學校師生共同參與繪製，每一盞燈籠有台南古蹟廟宇防災、防火宣導、消防救災救護、日本群馬縣小群馬等圖案為主題，五顏六色風格多變，共同為市民、為消防人員、為疫情祈福。

第七大隊長黃輝林表示，消防燈籠活動在市長黃偉哲、祀典武廟主委林培火與消防局長李明峯的大力支持下，已成功辦理3年並獲市民熱烈迴響，在1月14日由市長黃偉哲親自主持點燈儀式，更有遠道來自日本群馬縣政府相川章代局長及日本朋友們前來參與，也成功行銷台日防火防災交流，元宵節當晚是2023年消防燈籠活動的尾聲，駐駕在消防局中正分隊的火德星君也在當晚將回鑾台灣祀典武廟，希望藉由火德星君護佑台南，為消防人員及台南市民，祈福居家平安、救災救護出入安全。

第七大隊在此呼籲市民朋友近期天氣再度轉冷，也請居家務必保持通風，避免一氧化碳中毒，過年期間使用合格的爆竹煙火、注意用火用電安全、留意串接使用液化石油氣，也請珍惜救護資源，共同打造安全的宜居環境。