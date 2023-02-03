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天天報到「屎炸超商廁所」　店員不忍了！警告文卻神展開

▲天天報到「屎炸超商廁所」　店員不忍了！警告文神展開。（圖／翻攝自臉書／路上觀察學院）

▲看來很多人上廁所都有帶筆。（圖／翻攝自臉書／路上觀察學院）

記者周亭瑋／綜合報導

一名網友日前到某間超商上廁所，赫然發現牆上的警告文，怒指有位「大便哥」天天報到烙賽，還噴得到處都是，害店員清到崩潰。沒想到，網友們看完狂歪樓，紛紛笑回「好煩喔，邊大便邊大亂鬥」、「到底誰會隨身攜帶原子筆啦」。

網友今在臉書社團「路上觀察學院」PO出照片，透露是在某間超商廁所看到的，只見店員喊話大便哥，氣憤表示「幾乎天天來烙賽，又對不準馬桶，噴得到處都是屎！我們不歡迎這種沒公德心的奧客，店員每天清掃時都要詛咒你，請你多點公德心，否則不要來這亂噴屎尿。」

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好笑的是，有眼尖客人抓出錯字，還畫了三個空格要求罰寫；沒想到，此舉讓這篇警告文瞬間成了留言板，也莫名掀起筆戰，「要警告請先學好中文」、「字很不好看，請多練習寫字好不好」、「別吵！你們的字都很難看」、「奪（有多）嗆？」「吉阿」。

對此，網友們不禁歪樓笑回，「為什麼大家上廁所都會帶筆啊？」「大便大亂鬥」、「到底為什麼上個廁所大家都有筆啊」、「自己對號入座了，哈哈哈哈
」、「一群人在一個天天有烙賽的廁所裡當筆友」、「原來是留言牆，我以為是公告」、「大便板聊天室」、「這是一場在公廁裡的聖戰」。

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