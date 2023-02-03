Toyz飲料店將賣「橙汁汗87元」：感覺很會薛盤子　7000人線上嗨翻

▲Toyz日前宣布將開飲料店。（圖／翻攝Toyz YouTube）



記者鄒鎮宇／綜合報導

前電競選手Toyz日前公布正在籌畫開設飲料店，強調店內飲料的價格「打破整個飲料界的市場行情」，品項最高價格為49元。Toyz於3日晚間直播時，開放網友提議想喝的飲料，確定新增一款柳橙汁「橙汁汗」並定價87元，「這個項目賺錢喔，感覺很會薛盤子喔」。

Toyz於3日晚間在個人YouTube頻道上直播，大聊開設飲料店的相關話題，希望可以蒐集網友們的意見。期間，有網友要求品項再多一點，Toyz便看到許多網友在留言區說想喝柳橙汁，直接採用網友建議的名稱「橙汁汗」表示，「這個項目賺錢喔，感覺很會薛盤子喔，橙汁汗定價87感覺挺薛的喔」。

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▲Toyz接受網友提議，將以87元為售價賣「橙汁汗」。（圖／翻攝Toyz YouTube）



網友看完紛紛留言，「77777」、「笑死」、「我一定點橙汁汗」、「偷笑」、「X！不懂尊師重道」、「橙汁汗可以雙標嗎？」「被打一頓可以不用付錢嗎？」「橙汁汗大賣」、「有橙汁汗我一定每天買」。

據悉，Toyz因要參加拳賽，過去與館長即將簽約，對練拳擊3分鐘被KO。事後，「館長」陳之漢不滿Toyz「沒有尊師重道」，宣布雙方合作破局，直接將Toyz「逐出師門」，雙方也因此結下樑子。