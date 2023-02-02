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館長住院開刀！忍痛2年突PO病床照「人生就是永遠充滿挑戰」

▲館長1日晚間突PO出病床照。（圖／翻攝自Facebook／飆捍）

▲館長1日晚間突然PO出病床照。（圖／翻攝自Facebook／飆捍，下同）

記者閔文昱／綜合報導

網紅「館長」陳之漢在2020年8月遭人槍擊，雖幸運保住一命，但腿傷至今仍未完全康復。他1日晚間突然PO出住院照，表示槍傷後已復健2年多，傷處卻依然非常疼痛，此次開刀就是希望可以有所改善，同時他也自我鼓勵「人生就是這樣永遠充滿挑戰」。貼文一出，吸引不少粉絲留言送暖。

館長1日晚間在臉書發文表示，受到槍擊後他已復健2年多，不過身上的傷依然非常痛，每次訓練腿時都是忍痛訓練，因此決定入院開刀，「希望這次開刀完可以更好」。另外，他也不忘鼓勵自己和粉絲，「雖然復健之路很痛苦，但我還是要勇敢面對。人生就是這樣永遠充滿挑戰」。

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▲館長1日晚間突PO出病床照。（圖／翻攝自Facebook／飆捍）

貼文曝光後，許多粉絲紛紛獻上祝福，「為阿館祈福，早日康復手術成功」、「加油，復健完就30公分了」、「阿館加油，祝早日康復」、「加油，祝一切順利」、「館長鋼鐵般的身軀一定有鋼鐵般的意志，祝早日康復」，林口長庚醫院泌尿外科醫師侯鎮邦也留言，「館長您是奮鬥不懈的勇者，祝福您手術順利」

時間拉回2020年8月28日凌晨2時20分許，槍手劉丞浩趁館長離開成吉思汗健身俱樂部林口旗艦店時，朝他連開三槍，館長右手臂一發槍擊穿透傷，子彈貫穿手臂後再擊中右大腿，另右大腿也粉碎性骨折，彈頭卡在腿內，而右小腿則中了一槍，且彈頭卡在腳踝中，被送往長庚醫療財團法人林口長庚紀念醫院救治。

▲▼館長陳之漢。（圖／翻攝自飆捍臉書）

▲館長2年多前遭槍擊送醫。

事後槍手劉丞浩帶槍自首試圖擔罪，但檢警查出背後為竹聯幫寶和會份子主使。一審將寶和會會長林修伯、組長施俊吉等人分別判刑18年到10月不等刑期，案件上訴二審，高院二審16日改判刑主謀施俊吉16年、槍手劉丞浩15年6月。全案再上訴，最高法院今年1月13日駁回上訴，全案定讞。

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