騎士碰碰胡！4台機車等紅燈骨牌式全倒　關鍵在這一動作

記者崔子柔／綜合報導

麻將碰碰胡指的是所有排型皆由碰牌、槓牌的刻組成，胡牌可得台數4台。一名網友近日分享一段影片，可見一排騎士在等紅燈時全倒，讓他直喊「莊家碰碰胡！」引起網友熱烈迴響。

▲機車等候區4台機車倒車。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社二館）



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原PO昨（3）日在臉書社團「爆廢公社二館」發文指出，「莊家碰碰胡，祝福大家橫財就手」，影片中可見，事發地點在民權東路和中山北路的十字路口，多名騎士正要煞車等紅燈，沒想到4台機車骨牌式連倒。

▲引起4台機車倒車的關鍵擦撞。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社二館）



畫面中可見，一名穿著白色外套的騎士在黃燈時，最先在機車等候區停下，後方穿著黑色外套的騎士閃避不及，在擦撞後向右倒下，接著右方3台機車也受影響被撞倒。

影片吸引超過3400人按讚，有網友發現，最先停下的白色外套騎士雖然被擦撞，但卻穩如泰山，「結果左邊第一台都沒倒」、「左邊:...我也要跟著一起倒嗎」、「結果第一台沒事」。

不少人也留言表示，「麻將碰碰胡4台，機車碰碰胡剛好也4台」、「這撞的台數，很難破紀錄了」、「直接弄出一條防止闖紅燈的實體線」、「這套好的嗎？這麼整齊」。