反擊郭國文「蹭我蹭非常久」　王鴻薇：不提案修法就是政治口水

▲王鴻薇。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

國民黨立委王鴻薇提案修改《卸任總統副總統禮遇條例》，將兩職的卸任禮金降至7.5萬元，但民進黨立委郭國文說，特殊禮遇非特權，反而王應對外解釋領了兩次選舉補助款，總計達258萬元。對此，王鴻薇3日表示，如果郭國文認為她有任何違法、不適任，可以提案修法，否則就是政治口水、政治鬥爭，「他們蹭我已經蹭非長久了」。

王鴻薇3日在立法院舉行「陳建仁保證過！王鴻薇提案修法卸任總統副總統禮遇金」記者會，表示將成全行政院長陳建仁當年任軍公教年改召集人的承諾，提案將正副總統卸任禮遇金降至7.5萬元。

但郭國文表示，國家對特殊職務者給予禮遇有其必要，其他國家也有類似做法，何況過去年金小組就有下修3分之1，顯然陳建仁非貪圖財物之輩。郭也說，王鴻薇去年底當選議員後，尚未就職就投入北市立委補選並成功當選，短時間內領到兩次選舉補助款，此次王提案針對性高，過去兩次選舉補助款高達258萬，卻棄台北市民於不顧，又該如何解釋？

針對選舉補助款，王鴻薇表示，前立委管碧玲曾講過要修法，但卻未提案，這不就是政治口水？如果有人提案，她將充分尊重對方，不過重點是要一體適用，否則就是政治口水。

媒體詢問，郭國文希望王鴻薇先把選舉補助款交代清楚，王說，立委有提案權，如果郭認為她有任何違法、不適任的法律問題，可以提案修法，她完全尊重，若提案強調要一體適用，「我還會幫忙簽署」，否則就是政治口水、政治鬥爭，「他們蹭我已經蹭非長久了」。