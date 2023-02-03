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調降卸任正副總統禮遇金影響馬英九　國民黨團：社會有共識就支持

▲曾銘宗3日受訪。（圖／記者屠惠剛攝）

▲曾銘宗3日受訪。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

國民黨立委王鴻薇提案修改《卸任總統副總統禮遇條例》，將兩職的卸任禮金降至7.5萬元，不過據了解，此提案若三讀通過，國民黨籍的前總統馬英九也將受影響。對此，國民黨立法院黨團總召曾銘宗3日表示，是不是要修正禮遇金的範圍，只要立法院跟社會有共識，國民黨團都支持。藍委賴士葆則說，所有立法跟修法，都希望不是針對個人。

王鴻薇3日在立法院舉行「陳建仁保證過！王鴻薇提案修法卸任總統副總統禮遇金」記者會，表示將成全行政院長陳建仁當年任軍公教年改召集人的承諾，提案將正副總統卸任禮遇金降至7.5萬元。不過王鴻薇也坦言提此草案前未跟國民黨中央與黨團說明，未來會爭取黨籍立委支持。

針對王鴻薇提案，媒體詢問曾銘宗怎麼看馬英九也有在領卸任禮遇金，曾回應，禮遇金範圍是經立法院通過的法律，而且行之多年，是不是要進一步修正，只要立法院跟社會有共識，國民黨團都支持。

賴士葆則被問及，是否擔心王鴻薇的提案打到馬英九？賴說，所有立法跟修法，希望都不是針對個人，而是建立一個可長可久的制度。

賴士葆也說，陳建仁的禮遇條例會暫停，是因為陳有新的公職，是中研院特聘研究員，領的薪水比副總統禮遇金高的多，所以不是陳主動放棄，如果說陳不貪財，就有點太過。

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