王鴻薇要成全陳建仁　提案正副總統卸任禮遇金降至7.5萬

▲王鴻薇舉行 「陳建仁保證過！王鴻薇提案修法卸任總統副總統禮遇金」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

國民黨立委王鴻薇今（３日）表示，將提案降低正副總統卸任禮遇金至7.5萬，並指行政院長陳建仁任副總統時，曾表明跟總統蔡英文說好，願把卸任禮遇金降至7.5萬，共體時艱，因此她會讓陳建仁「求仁得仁」，屆時也會尋求民進黨立委支持。不過此提案將影響前總統馬英九，王鴻薇坦言尚未跟國民黨團的資深立委說明，但會爭取支持。

王鴻薇3日上午在立法院舉行「陳建仁保證過！王鴻薇提案修法卸任總統副總統禮遇金」記者會，是她擔任立委後首場記者會。王鴻薇指出，陳建仁當軍公教年改召集人時，數次喊話正副總統卸任後得共體時艱，公開表明已與蔡英文說好，卸任禮遇要從30萬降到7.5萬；在這之後，立委劉世芳等人提案要把正副總統卸任禮遇金一律修到8萬元。

記者會中，王鴻薇播放一則陳建仁在上政論節目《新台灣加油》中的片段。影片中，陳建仁說，在年金改革委員會過程中，很多人說正副總統禮遇條例要改、要刪，「那時候蔡總統就跟我講說，『好啊，我們就以後禮遇條例就是領一般公務員的退休金就好了。』那個時候就是30幾萬要領到7萬5，她說可以」。陳建仁當時也強調，「大家共體時艱，是有必要」。

王鴻薇說，陳建仁信誓旦旦喊話要跟軍公教共體時艱，如今身為行政院長，陳已有修法權，在這情況下，「我願意成全陳建仁院長求仁得仁」，也呼籲行政院有相關修法提案，才能落實陳對所有軍公教的承諾，否則就是空話。

對於將提出的修法版本，王鴻薇表示，現行卸任總統、副總統禮遇條例，總統部分是按月致送25萬元禮遇金，她則要將此調降至7.5萬元，符合陳建仁所說的；而卸任副總統則為按月致送18萬元禮遇金，她同樣要調成7.5萬元。王也說，當年劉世芳的提案是降至8萬元，「我也可以接受」。

媒體詢問王鴻薇，是否事前有跟國民黨或國民黨團的大老說明過？王回應，一旦做這個提案，她就認為一致適用，不過她尚未跟黨團的資深立委報告過，但會爭取其支持；此外當年劉世芳的提案，好多位綠委不是提案人就是連署人，因此她也會爭取他們的支持，「如果他們堅持8萬塊才簽，我也可以」。

至於上述提及針對卸任正副總統禮遇金的綠委提案，是由劉世芳、立委吳秉叡與前立委段宜康共同提案；聯署立委包括蘇巧慧、鄭運鵬、林靜儀、羅致政等共25人。

▲劉世芳針對卸任正副總統禮遇金的修法版本。（圖／王鴻薇辦公室提供）

▼王鴻薇針對卸任正副總統禮遇金的修法版本。（圖／王鴻薇辦公室提供）