最會賺！王鴻薇喊砍卸任元首禮遇　綠營反嗆落跑議員爽領259萬補助款

▲前北市議員、現國民黨立委王鴻薇。（圖／記者周宸亘攝）



記者杜冠霖／台北報導

國民黨立委王鴻薇3日表示，將提案降低正副總統卸任禮遇金至7.5萬，並指行政院長陳建仁任副總統時，曾表明願把卸任禮遇金降至7.5萬，因此她會讓陳建仁「求仁得仁」。對此，民進黨反嗆，王鴻薇上任就為聲量不斷攻擊新閣揆和團隊，自己卻在議員當選5日就宣布參選立委，70日內領兩次補助款多達259萬，這樣的民意代表真的適任嗎？

王鴻薇表示，現行卸任總統、副總統禮遇條例，總統部分是按月致送25萬元禮遇金，她則要將此調降至7.5萬元，符合陳建仁所說的；而卸任副總統則為按月致送18萬元禮遇金，她同樣要調成7.5萬元。王也說，當年民進黨立委劉世芳也曾提案是降至8萬元，「我也可以接受」。

媒體詢問王鴻薇，是否事前有跟國民黨或國民黨團的大老說明過？王回應，一旦做這個提案，她就認為一致適用，不過她尚未跟黨團的資深立委報告過，但會爭取其支持。

民進黨表示，從選舉、就任，王鴻薇爭議沒少過，幫大家複習一下，這位議員當選五天就宣布參選立委的王鴻薇，到底拿了多少補助款：2022年11月當選議員，領議員選票補助款77萬、2023年1月當選立委，再領立委選票補助款182萬。

民進黨指出，加上選舉期間，王鴻薇收受的政治獻金，一個議員零質詢、立委亂問政的民意代表，可以爽領259萬以上的補助 ，從去年1126到現在短短70天，等於王鴻薇一天日薪快要四萬，這麼好康的事情，王鴻薇要不要再多介紹幾個這樣的工作給大家？

民進黨批評，王鴻薇原本的議員選區無法補選，少了一個議員替選區發聲，這種棄選民於不顧，又爽領補助款的民意代表，還能支持嗎？王鴻薇換了一個位置，卻沒有更大的格局，繼續用同樣的手段噴政治口水，「請不要再辜負投票給妳的選民了！」