王鴻薇提案總統卸任禮遇金砍到7.5萬　他酸：你的285萬選舉補助款呢？

▲國民黨立委王鴻薇。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

國民黨立委王鴻薇３日表示，將提案降低正副總統卸任禮遇金至7.5萬，並指行政院長陳建仁任副總統時，曾表明願把卸任禮遇金降至7.5萬，因此她會讓陳建仁「求仁得仁」。民進黨立委郭國文表示，特殊禮遇並非特權，即便是前總統馬英九的退休禮遇都尊重，反而是王鴻薇應該對外解釋，領了兩次選舉補助款、高達285萬，為何棄台北市民不顧。

王鴻薇表示，現行卸任總統、副總統禮遇條例，總統部分是按月致送25萬元禮遇金，她則要將此調降至7.5萬元，符合陳建仁所說的；而卸任副總統則為按月致送18萬元禮遇金，她同樣要調成7.5萬元。王也說，當年民進黨立委劉世芳也曾提案是降至8萬元，「我也可以接受」。

媒體詢問王鴻薇，是否事前有跟國民黨或國民黨團的大老說明過？王回應，一旦做這個提案，她就認為一致適用，不過她尚未跟黨團的資深立委報告過，但會爭取其支持。

對於相關提案，民進黨立委郭國文表示，國家對特殊職務者給予禮遇有其必要，不分黨派，即便是前總統馬英九的禮遇都予以尊重，其他國家也有類似做法，何況過去年金小組就有下修3分之1，顯然陳建仁非貪圖財物之輩。

而王鴻薇去年底當選議員後，尚未就職就投入北市立委補選並成功當選，也領到兩次選舉補助款，郭國文批評，王鴻薇提案針對性高，試圖透過修法人格抹黑，且王鴻薇過去兩次選舉補助款高達258萬，卻棄台北市民於不顧，她又該如何做出解釋？