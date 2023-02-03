　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

被強迫登民族聖山！北韓青年「從樓梯假摔」住院　不願因寒流凍傷

▲▼北韓軍官、學生等青年族群每年會在固定時間造訪「革命聖地」白頭山。（圖／達志影像／美聯社）

▲北韓軍官、學生等青年族群每年會在固定時間造訪「革命聖地」白頭山。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

白頭山（長白山）對北韓（朝鮮）來說可以說是知名革命聖地，近幾年也成為當地學生探查歷史的必訪行程。不過有消息指出，其實隨著北韓對於學生的補助經費大為減少，已大大降低學生、青年探訪白頭山的意願，甚至還有人故意從樓梯假摔住院，藉此迴避登白頭山的義務。

根據《每日北韓》（Daily NK），從過去以來平壤當局便不時向青年群眾宣傳，應該仿效「白頭山革命精神」，許多學生、青年族群每到新年冬季總是一批又一批造訪這座聖山，不過如今隨著許多青年以各種理由迴避登上白頭山，導致登白頭山的基本人數無法到達當局所制定的標準。

北韓咸鏡南道消息人士1月30日表示，「咸興市黨委員會無法湊齊白頭山探訪的基本人數，目前仍然嚇得流出一把冷汗。這是因為，想參加白頭山探訪的對象與往年相比大幅減少。」

消息人士指出，北韓去年、今年皆曾向全國各地的黨委員會或相關組織下達指令，要求以青年與學生族群為對象，籌備白頭山地區探訪活動，然而青年卻以各種理由迴避，導致無法湊齊基本人數，「青年對於踏訪白頭山感到疲憊不堪！其實就以去年來看，約有60%的青年以家庭或健康為理由拒絕參加，今年以後迴避參加的人數就變得更多了。」

▲▼金正恩2019年相隔不到2個月的時間，再度率領眾官員登上白頭山。（圖／達志影像／美聯社）

▲金正恩2019年相隔不到2個月的時間，再度率領眾官員登上白頭山。（圖／達志影像／美聯社）

報導指出，其實咸興市羅南地區某企業所青年同盟院就有人在得知自己的名字登上白頭山踏訪對象名單後，竟然不惜摔下樓梯送醫治療，只為了以正當理由拒絕參加；咸興藥學大學某名學生更直接向大學幹部行賄，要求把自己的名字從名單上剔除，「在1月強烈寒流侵襲下，前往白頭山探訪根本就是自討苦吃。」

另外，消息人士也解釋最根本的原因，表示近年來北韓青年開始迴避登上白頭山，其實是因為團體服裝、伙食費、路途中所需物品的費用全需自行負擔，且過程中可能會因為極為寒冷的低溫而導致身體被凍傷，下山後的醫療費用也得須自行承擔，今年1月中旬便傳出許多青年登白頭山時凍傷。

消息人士抱怨，「若以前的話一定是大家爭相吵著要爬白頭山，不過現在青年們的想法已和上一個世代不同了。吃飽穿暖都有問題了，誰會自願出錢忍受著零下40度的低溫跑到白頭山活受罪？」

據悉，白頭山過去以來被視為金日成建立抗日游擊隊的勝地，且金正日也在這裡誕生。

ET快訊
「10歲孫」年前突病逝！　男星目睹火化崩潰：以後不再養狗狗
獨／人倫悲劇！新北一家4口3人成乾屍…失智父伴屍過年餓壞了
漲2.8萬粉！陸軍女中尉IG遭洗版　「從公開轉為私帳」
全台最大「櫻花祭」來了！　5千棵櫻花樹粉嫩綻放
今暴增105死「創203天新高」！　羅一鈞曝原因
新北安坑輕軌下周通車　侯友宜宣布：民眾免費搭一個月
死亡破百！　20多歲女快篩陽「摔落樓梯間亡」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

南韓前法務部長曹國醜聞纏身！一審判處2年徒刑　官司纏訟超過3年

石油豪門第4代疑遭「食人部落」斬首　挖出大腦啃食！屍骨迄今未尋

安倍胞弟岸信夫「健康亮紅燈」請辭議員！　傳長子參選接班

疑「中國間諜汽球」現蹤加拿大！　軍方證實：密切監測中

被強迫登民族聖山！北韓青年「從樓梯假摔」住院　不願因寒流凍傷

德國批准軍援烏克蘭豹1戰車　另擬再供防砲車

檢查沒有脈搏呼吸！女被裝進屍袋　火化時發現「正在大口喘氣」

白宮：雙俄運動員不應「代表國家」參加巴黎奧運

「A片經典橋段」超傷身！女優親揭生病慘況　釣出同業曝1黑幕

戴口罩習慣「用嘴呼吸」慘了！　牙醫曝恐怖結果：肌肉塌陷臉變長

蔡阿嘎放閃：每天都要親親！　「把自己送她」二伯超嫌棄XD

薔薔「沒穿內褲」火辣現身！　爆氣懶理日本店家：我沒做錯事

朱孝天吐心聲：委屈老婆和我在一起　曝拒生孩子原因「遺憾沒能做父親」

國外女用「嘉明」製作飾品 訂單意外爆量年收竟破億

穿深色衣過馬路...遭自小客撞飛「死定了撞到人」　婦爆頭慘死

鹿希派改編《真心換絕情》吳宗憲衝上台　父子合唱..他吐心聲：想要跟你道個歉

避免觸發惡魔微笑濾鏡　邊吃邊嘟嘴表情超緊繃

BY2時隔3年回家…媽媽哭了！ 「母女3人機場相擁」超感動QQ

名車阿里山公路狂飆！　車輪操到變「風火輪」

沙灘奇遇小海豹爬上岸　她心臟爆擊：哈囉寶貝

南韓前法務部長曹國醜聞纏身！一審判處2年徒刑　官司纏訟超過3年

石油豪門第4代疑遭「食人部落」斬首　挖出大腦啃食！屍骨迄今未尋

安倍胞弟岸信夫「健康亮紅燈」請辭議員！　傳長子參選接班

疑「中國間諜汽球」現蹤加拿大！　軍方證實：密切監測中

被強迫登民族聖山！北韓青年「從樓梯假摔」住院　不願因寒流凍傷

德國批准軍援烏克蘭豹1戰車　另擬再供防砲車

檢查沒有脈搏呼吸！女被裝進屍袋　火化時發現「正在大口喘氣」

白宮：雙俄運動員不應「代表國家」參加巴黎奧運

「A片經典橋段」超傷身！女優親揭生病慘況　釣出同業曝1黑幕

戴口罩習慣「用嘴呼吸」慘了！　牙醫曝恐怖結果：肌肉塌陷臉變長

只拿回十分之一稅款　張麗善喊話新內閣：檢討統籌分配款

追求宮廟正妹被拒！半夜連打85通電話　狂男神明前開罵下場慘了

蔡英文稱願與北京對話　朱立倫：別說一套做一套

未拆封出代iPhone現身拍賣會　預計價格近150萬元

南韓前法務部長曹國醜聞纏身！一審判處2年徒刑　官司纏訟超過3年

台肥基隆廠堆廢棄土　謝國樑要求開罰...追究違法傾倒

本土劇惡女嫁了！顏曉筠披白紗噴淚「女兒已經長大了」

與前女友吵架被勸離！高雄酒客不爽撂人折返　舞廳泊車慘遭圍毆

「寶島歌王」文夏逝世10個月　遺孀文香近況曝：都沒有來我夢中

喬治傑生愛心項鍊表白　純銀款不到萬元寵她

低胸妹哀求畫面曝！肉身貼擋逢甲刺青男　他持刀暴衝「嗆空氣」

國際熱門新聞

動物園猩猩交疊激戰　狂抖60秒完事

壽司郎少年現況曝光！父含淚道歉

日本驚爆多處露天溫泉遭偷拍！逾萬人受害

舔醬油瓶少年慘了！前檢座曝恐面臨3年刑期

日本瘋傳「正妹救壽司5秒片」本尊是台灣人

印度神童再拋6大危機預言　點名「這國家」慘了

正妹獵豔睡男人　本尊身分曝光太驚人

加油站發現斷掉生殖器　員工調監視器嚇壞

美30歲女議員慘遭槍殺「死在車內」

日咖哩名店淪陷　噁男捧整碗醬菜狂吸

A片經典橋段超傷身　女優揭業界黑幕

麥卡錫：目前沒有訪台行程　重申不容中國置喙

高爾夫球塞進肛門　醫猛攻後庭取不出

美議員促蘋果Google下架TikTok

更多熱門

相關新聞

屁孩害慘壽司郎　大風波三省思

屁孩害慘壽司郎　大風波三省思

一位居住在岐阜縣的高中二年級學生，趁店員不注意，拿起桌上的醬油罐舔了幾口，接著站起來拿下茶杯，對杯緣整整舔了一圈再放回去。最後甚至將手指放入嘴中沾滿口水，又塗抹在轉盤的壽司上。他拍下這整個過程，放到網路上後，引起了軒然大波。

日網力挺壽司郎！社長致謝貼文5萬人轉推

日網力挺壽司郎！社長致謝貼文5萬人轉推

壽司郎少年現況曝光！父含淚道歉

壽司郎少年現況曝光！父含淚道歉

日本今治市外海2船相撞　2人下落不明

日本今治市外海2船相撞　2人下落不明

日本驚爆多處露天溫泉遭偷拍！逾萬人受害

日本驚爆多處露天溫泉遭偷拍！逾萬人受害

關鍵字：

日韓要聞北韓朝鮮白頭山聖山長白山

讀者迴響

熱門新聞

陸軍女中尉IG遭人肉搜　一夜漲粉破萬人

陸軍情侶自拍片遭外流　女主角報警了

獨／陸軍營區「性愛實戰」　上尉與女中尉「站姿交纏」

陸軍八軍團情侶私密片瘋傳　當事人已備案：正式採取法律行動

嚴爵退歌壇5年確定不唱了　嬌妻親揭他近況

才爆曖昧柯震東…峮峮突PO「神秘牽手照放閃」！

洗鴛鴦浴「男友全程1反應」！妹子超困惑

動物園猩猩交疊激戰　狂抖60秒完事

每人每晚786住飯店3天2夜免費吃早餐

陸軍女中尉IG持續漲粉　不到4hrs暴增1.5萬人

即／陸軍性愛實戰爆違紀　八軍團說話了

NBA兩球星打起來爆大規模衝突

日本壽司郎空蕩蕩！PTT曝日本人個性：踩到底線

胖魚整天翻肚以為掛了　真相傻眼

結婚證書拿出來！住飯店0元再送早餐

更多

最夯影音

更多
蔡阿嘎放閃：每天都要親親！　「把自己送她」二伯超嫌棄XD

蔡阿嘎放閃：每天都要親親！　「把自己送她」二伯超嫌棄XD
薔薔「沒穿內褲」火辣現身！　爆氣懶理日本店家：我沒做錯事

薔薔「沒穿內褲」火辣現身！　爆氣懶理日本店家：我沒做錯事

朱孝天吐心聲：委屈老婆和我在一起　曝拒生孩子原因「遺憾沒能做父親」

朱孝天吐心聲：委屈老婆和我在一起　曝拒生孩子原因「遺憾沒能做父親」

國外女用「嘉明」製作飾品 訂單意外爆量年收竟破億

國外女用「嘉明」製作飾品 訂單意外爆量年收竟破億

穿深色衣過馬路...遭自小客撞飛「死定了撞到人」　婦爆頭慘死

穿深色衣過馬路...遭自小客撞飛「死定了撞到人」　婦爆頭慘死

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面