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中方喊話兩岸恢復16航點　王國材曝「2關鍵」牽動開放時間點　

▲▼交通部長王國材。（圖／記者李姿慧攝）

▲交通部長王國材。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

國台辦喊話兩岸應恢復廣州等16航點，中國航空運輸協會也已致函台灣，我方民航局證實已接獲討論中，交通部長王國材今出席觀光節慶祝大會受訪指出，目前兩岸4航點運量在5成以下，若一次開放16航點要考量運量夠不夠及疫情因素，他歡迎兩岸人民觀光交流，但時間點仍待相關單位討論。

王國材表示，疫情前，兩岸有50個航點，疫情期間剩下4航點，民航局確實有接到陸方希望增加16航點，包括廣州、南京、重慶、杭州等，目前正在跟陸委會、衛福部討論中。

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王國材強調，開放需考量運量夠不夠，目前的4航點平均搭乘率5成以下，如一次增16航點，運量夠不夠，會請民航局跟航空公司討論，兩岸航點會慢慢自然開放，疫情趨緩和運量夠就會開放，時間點仍待相關單位討論。

王國材強調，目前將從疫情和運量來考量，如果4個航點運量都只有5成，開了之後，表示很多航線都沒有甚麼人搭，將由市場機制和疫情綜合考量，當可以開放時希望趕快開放。

不過王國材認為若要開放應該很快，王指出，過去這16航線都有在飛，準備時間沒有甚麼問題，時機點部分已經密集討論，航空公司的想法很重要，大陸疫情讓很多人也不願意馬上出國，他歡迎兩岸人民觀光交流，針對航點恢復就等相關部門討論結果出爐後再跟大家報告。

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關鍵字：

兩岸航點16王國材交通部

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