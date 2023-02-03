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拚百萬中國客來台！交長料今年開放　「國際客優惠陸客也適用」

▲▼交通部長王國材。（圖／記者李姿慧攝）

▲交通部長王國材。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

交通部力拼今年600萬國際旅客來台，其中100萬鎖定中國旅客，雖指揮中心2月7日起取消自中國入境客唾液PCR採檢，但仍維持不開放中國團客來台，加上恢復兩岸16航點時間點還沒譜，讓今年100萬陸客來台受考驗，交長王國材表示，年初還沒開放不代表今年不會開放，促進國際旅客來台優惠，未來陸客也適用。

交通部今年目標將吸引600萬人次國際觀光客來台，其中有100萬人次來自大陸，但目前兩岸航點尚未全面恢復，也還未開放中國觀光客來台，正當全世界都在搶中國客之際，王國材出席觀光節活動被媒體問題台灣開放腳步是否太慢。

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王國材表示，年初還沒開放不代表今年不會開放，因此今年目標預估有100萬國際客來自大陸，他歡迎中國旅客來台，針對觀光簽證和航點增加，評估妥善就會開放，期待量能提升。

王國材說，今年觀光客來台目標要恢復一半，明(113)年恢復108年水準，這次特別條例中也包含促進國際觀光客來台，將對團客、組團社和接地社，以及自由行等，給很多個人優惠，包括高鐵票和水果券，透過國外行銷讓國際旅客願意到台灣來，陸客也可以適用，因為大陸疫情因素，相關開放討論中，應該某個時間點就會開放。

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