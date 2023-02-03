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搶國際客！交部2支箭　「補貼觀光人才薪資、國外客旅台優惠」

▲▼交通部長王國材。（圖／記者李姿慧攝）

▲交通部長王國材。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／　台北報導

國境開放，去年來台旅客較前一年度增加5倍，觀光局今舉辦有觀光界奧斯卡獎之稱的「2023 年觀光節慶祝大會頒獎典禮」，表揚110名觀光從業人員堅守崗位，今年邁入觀光衝刺年，交通部長王國材宣布將祭出2支箭，補貼觀光人才薪資，補助國外旅客來台優惠。

隨著各國逐步放寬邊境管理及檢疫措施，我國自111年10月13日起入境人員免除居家檢疫，並開放相關邊境管制措施。交通部觀光局同步開放旅行業接待來台旅遊團體，公布「旅行業辦理入境團體旅遊操作指引」，安排旅行業從業人員防疫講習課程，迎接國際旅客入境。

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根據觀光局統計，111年全年來台旅客達88.1萬人次，較110年增加527.14%；國人出國達148.2萬人次，增加311.69%，國觀光市場逐漸回溫。

觀光局今舉辦觀光屆奧斯卡獎「2023 年觀光節慶祝大會頒獎典禮」，副總統賴清德今也出席台灣觀光界年度盛事，交通部長王國材表示，觀光節慶祝大會睽違3年盛大舉辦，適逢國境開放，今天意義特別重大，謝謝觀光從業人員防疫持久戰中堅守岡位，為台灣觀光貢獻。

王國材表示，這段時間在總統和行政院支持下，交通部疫情期間推出紓困振興方案，持續輔導產業界這段時間數位轉型服務轉型，鞏固國旅市場；觀光局部分，也爭取前瞻觀光建設計劃，打造6個國際魅力景區，觀光局風管處這幾年也加強很多建設，觀光業疫情期間進行整建和服務提升、人員訓練等等，一起等待國境的開放。

▲▼交通部長王國材今出席觀光節慶祝大會。（圖／記者李姿慧攝）

▲交通部長王國材今出席觀光節慶祝大會。（圖／記者李姿慧攝）

王國材指出，去年10月13開放國境，預估入境觀光客會有70萬人，最後達到近90萬人，比預期更增加，因此今年和明年更有信心增加更多國際觀光客。

交通部今年也把增加國際觀光客列為施政重點，並將祭出2支箭。王國材表示，行政院送到立院「疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例」也放入兩項觀光業有關建設，將用特別預算處理，讓觀光早日復甦，第一，包括觀光景點公共運輸提升，納入全國64條台灣好行路線推出優惠，旅客可搭高鐵到各縣市搭台灣好行玩想玩的景點。

王國材指出，第二，為加速擴大吸引觀光客來台，今年最重要的就是如何讓觀光客來台，全世界都在爭取，第二方案也將分兩部分，一個是對國外組團社和接地社補助，第二是對自由行個人補助，有相當多方案，譬如入境旅客可在超商領券水果券或領高鐵票，透過外館行銷讓國外旅客願意來台灣。

王國材強調，觀光業缺工課題，總統也要求勞動部協助媒合，總統也指示加速吸引觀光業人才補貼，交通部也已正在擬定方案，提升人才薪資。

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