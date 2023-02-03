創外交部次長接國安局長首例　蔡明彥談兩岸：威脅與挑戰有增無減

▲外交部次長蔡明彥接任國安局長。（資料照／外交部提供）



實習記者李密／台北報導

這次內閣改組由外交部次長蔡明彥接任國安局長，為外交系統接任國安局長的首例。3日國安局網站發佈蔡明彥對國家安全工作期許的談話，內容指出俄烏戰爭陷入膠著，國際局勢及兩岸情勢瞬息萬變，未來面臨的國家安全威脅與挑戰將有增無減。國安局將依法統合、指導、協調國安團隊，調整工作部署與方法，掌握各類安全威脅及影響國家安全的戰略預警情訊。

蔡明彥表示，中共持續升高對台軍事恫嚇，擴大各領域脅迫作為及操作「灰色地帶」等複合式威脅，嚴重衝擊區域穩定。且持續加大認知作戰力度，圖謀分化社會民心。

他指出，俄烏戰爭陷入膠著，北韓頻密在周邊區域發射飛彈，國際強權持續在中東角力，國際局勢及兩岸情勢瞬息萬變，未來面臨的國家安全威脅與挑戰將有增無減。

蔡明彥強調，國安局將依法統合、指導、協調國安團隊，與時俱進調整工作部署與方法，掌握各類安全威脅及影響國家安全的戰略預警情訊，及時提供權責機關參考，協助政府決策。

蔡明彥說，「忠誠無私」是奠基國安局的中心思想，他將遵遁總統提示的「四大靭性」之國家發展政策方向，秉持情報工作「專業化、國際化、精準化」的治理目標，攜手國安團隊深根固柢第一線，守護全體國民與家園的安全，展現「強靭丶堅實」的國安力量。