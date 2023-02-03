　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

創外交部次長接國安局長首例　蔡明彥談兩岸：威脅與挑戰有增無減

▲▼國安會副秘書長蔡明彥於本（5）月19日與美國務院北韓事務副特別代表黃之瀚（Alex Wong）通電話，討論台美如何加強在北韓議題上之合作。（圖／外交部提供）

▲外交部次長蔡明彥接任國安局長。（資料照／外交部提供）

實習記者李密／台北報導

這次內閣改組由外交部次長蔡明彥接任國安局長，為外交系統接任國安局長的首例。3日國安局網站發佈蔡明彥對國家安全工作期許的談話，內容指出俄烏戰爭陷入膠著，國際局勢及兩岸情勢瞬息萬變，未來面臨的國家安全威脅與挑戰將有增無減。國安局將依法統合、指導、協調國安團隊，調整工作部署與方法，掌握各類安全威脅及影響國家安全的戰略預警情訊。

蔡明彥表示，中共持續升高對台軍事恫嚇，擴大各領域脅迫作為及操作「灰色地帶」等複合式威脅，嚴重衝擊區域穩定。且持續加大認知作戰力度，圖謀分化社會民心。

他指出，俄烏戰爭陷入膠著，北韓頻密在周邊區域發射飛彈，國際強權持續在中東角力，國際局勢及兩岸情勢瞬息萬變，未來面臨的國家安全威脅與挑戰將有增無減。

蔡明彥強調，國安局將依法統合、指導、協調國安團隊，與時俱進調整工作部署與方法，掌握各類安全威脅及影響國家安全的戰略預警情訊，及時提供權責機關參考，協助政府決策。

蔡明彥說，「忠誠無私」是奠基國安局的中心思想，他將遵遁總統提示的「四大靭性」之國家發展政策方向，秉持情報工作「專業化、國際化、精準化」的治理目標，攜手國安團隊深根固柢第一線，守護全體國民與家園的安全，展現「強靭丶堅實」的國安力量。

ET快訊
獨／桃捷接獲恐嚇！　揚言北車丟汽油彈
美30歲女議員被開多槍　慘死車內
行人遭自強號撞「身首分離」　血肉模糊屍塊噴對向
獨／要「問題教友跳崖」宋達民狂言挺兄　軍中極樂片女中尉求救
周子瑜買下「這縣市」豪宅！　170坪總價破億
NBA米歇爾暴怒！　影片還原「下體被偷打」
印股票換鈔票！　董座削2.7億慘了
妹高燒+2症狀！一驗「2種病毒都中」　醫示警：比想像常見

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

郭台銘訪美行程曝光！　他揭郭2024選總統心聲：確實有起心動念

王鴻薇曝林奕華交付3任務　其中一項「我完全沒有問題」

面子裡子全顧著　黃暐瀚大讚鄭文燦「手路燦」：藍營千萬不能小看

打臉！曹興誠秀「放棄新加坡國籍證明」　他：盼這些人跟曹董道歉

創外交部次長接國安局長首例　蔡明彥談兩岸：威脅與挑戰有增無減

王鴻薇要成全陳建仁　提案正副總統卸任禮遇金降至7.5萬

快訊／若郭台銘再披藍袍拚2024？　王金平：支持是一定的

「徐巧芯大戰費鴻泰」誰贏？　沈富雄驚人預言結局

傳密會郭台銘談2024總統大選？　王金平駁：只通過電話

恐怖垃圾爆滿畫面曝！　她：增設垃圾桶「便民不便清潔隊」

蔡阿嘎放閃：每天都要親親！　「把自己送她」二伯超嫌棄XD

朱孝天吐心聲：委屈老婆和我在一起　曝拒生孩子原因「遺憾沒能做父親」

國外女用「嘉明」製作飾品 訂單意外爆量年收竟破億

穿深色衣過馬路...遭自小客撞飛「死定了撞到人」　婦爆頭慘死

避免觸發惡魔微笑濾鏡　邊吃邊嘟嘴表情超緊繃

鹿希派改編《真心換絕情》吳宗憲衝上台　父子合唱..他吐心聲：想要跟你道個歉

薔薔「沒穿內褲」火辣現身！　爆氣懶理日本店家：我沒做錯事

BY2時隔3年回家…媽媽哭了！ 「母女3人機場相擁」超感動QQ

名車阿里山公路狂飆！　車輪操到變「風火輪」

沙灘奇遇小海豹爬上岸　她心臟爆擊：哈囉寶貝

郭台銘訪美行程曝光！　他揭郭2024選總統心聲：確實有起心動念

王鴻薇曝林奕華交付3任務　其中一項「我完全沒有問題」

面子裡子全顧著　黃暐瀚大讚鄭文燦「手路燦」：藍營千萬不能小看

打臉！曹興誠秀「放棄新加坡國籍證明」　他：盼這些人跟曹董道歉

創外交部次長接國安局長首例　蔡明彥談兩岸：威脅與挑戰有增無減

王鴻薇要成全陳建仁　提案正副總統卸任禮遇金降至7.5萬

快訊／若郭台銘再披藍袍拚2024？　王金平：支持是一定的

「徐巧芯大戰費鴻泰」誰贏？　沈富雄驚人預言結局

傳密會郭台銘談2024總統大選？　王金平駁：只通過電話

恐怖垃圾爆滿畫面曝！　她：增設垃圾桶「便民不便清潔隊」

哈登落選全明星賽「兩字」吐失望心情　連10年入選紀錄中斷

只要車子可以到都不算遠！醫界奧斯卡王蘭福醫師　接任部東院長

經濟部高官罵哭女下屬！假秀秀真揩油舌吻捏臀　「15字」惹眾怒

郭台銘訪美行程曝光！　他揭郭2024選總統心聲：確實有起心動念

只差63分了！詹姆斯、戴維斯領湖人逆轉取2連勝

美女主播遭盜圖上交友網站！　急喊別受騙…律師「沒用的」改教1招退散

「孫ㄟ越來越孝順！」女警牽迷路嬤回家當散步　真相有洋蔥

大陸與港澳6日起全面通關　「港澳遊」搜索量激增3倍

家長注意！6歲童「急性鼻竇炎」狂流黃綠鼻涕　竟是口罩惹禍

星星哥哥許願登上「擋泥板」　粉絲真的幫他實現了

政治熱門新聞

陸軍八軍團情侶私密片瘋傳　當事人已備案：正式採取法律行動

曹興誠公開「新加坡國籍放棄證明書」

郭正亮：陳建仁這1招恐害慘賴清德

民進黨2024不論誰選「副總統都是她」　蕭美琴回應了

趙少康連3批陳建仁　要求中研院解釋這件事

蔣喊恢復垃圾桶　柯提撤除2原因

台灣燈會將登場！創下這3項紀錄

台灣燈會將登場　蔣上任後最大挑戰

護照申辦爆天量　台北單日飆破9千件

時隔兩年首次齊聚一堂！　六都市長「行政院會訴求想法」一次看

陳培瑜將遞補不分區立委　問政目標曝光

「徐巧芯大戰費鴻泰」誰贏？　沈富雄驚人預言結局

恐怖垃圾爆滿畫面曝！　她：增設垃圾桶「便民不便清潔隊」

不要再讓這種街景發生！　洪孟楷曬「這畫面」喊：支持增設垃圾桶

更多熱門

相關新聞

別傻傻等3.5小時！　辦護照「免排隊」小撇步

別傻傻等3.5小時！　辦護照「免排隊」小撇步

受10天春節連假及旅外台商返國影響，外交部領事事務局本周申辦護照人潮爆量，平均需等候2.5至3.5個小時，本周三光是台北領務總局收件量就超過9545件，逼近歷史高點。外交部領務局副局長陳尚友接受《ETtoday新聞雲》訪問曝光「免排隊」小撇步說，建議民眾可多加利用網路預約服務，或委託符合代辦資格的旅行業者代辦。

台商回國辦護照潮　領務局加班苦

台商回國辦護照潮　領務局加班苦

護照申辦爆天量　台北單日飆破9千件

護照申辦爆天量　台北單日飆破9千件

海地抗議趨緩　我大使館恢復運作

海地抗議趨緩　我大使館恢復運作

美國擬禁企業供貨華為　陸外交部：赤裸裸科技霸權

美國擬禁企業供貨華為　陸外交部：赤裸裸科技霸權

關鍵字：

蔡明彥國安局外交部

讀者迴響

熱門新聞

陸軍情侶自拍片遭外流　女主角報警了

陸軍女中尉IG遭人肉搜　一夜漲粉破萬人

獨／陸軍營區「性愛實戰」　上尉與女中尉「站姿交纏」

嚴爵退歌壇5年確定不唱了　嬌妻親揭他近況

動物園猩猩交疊激戰　狂抖60秒完事

洗鴛鴦浴「男友全程1反應」！妹子超困惑

即／陸軍性愛實戰爆違紀　八軍團說話了

陸軍八軍團情侶私密片瘋傳　當事人已備案：正式採取法律行動

每人每晚786住飯店3天2夜免費吃早餐

才爆曖昧柯震東…峮峮突PO「神秘牽手照放閃」！

NBA兩球星打起來爆大規模衝突

即／宏碁前CEO蘭奇因手術逝世　享壽69歲

好市多草莓大福咬開藏整條蟲　人妻崩潰

警開3槍「乘客爆頭亡」被起訴　警政署說話了

結婚證書拿出來！住飯店0元再送早餐

更多

最夯影音

更多
蔡阿嘎放閃：每天都要親親！　「把自己送她」二伯超嫌棄XD

蔡阿嘎放閃：每天都要親親！　「把自己送她」二伯超嫌棄XD
朱孝天吐心聲：委屈老婆和我在一起　曝拒生孩子原因「遺憾沒能做父親」

朱孝天吐心聲：委屈老婆和我在一起　曝拒生孩子原因「遺憾沒能做父親」

國外女用「嘉明」製作飾品 訂單意外爆量年收竟破億

國外女用「嘉明」製作飾品 訂單意外爆量年收竟破億

穿深色衣過馬路...遭自小客撞飛「死定了撞到人」　婦爆頭慘死

穿深色衣過馬路...遭自小客撞飛「死定了撞到人」　婦爆頭慘死

避免觸發惡魔微笑濾鏡　邊吃邊嘟嘴表情超緊繃

避免觸發惡魔微笑濾鏡　邊吃邊嘟嘴表情超緊繃

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面