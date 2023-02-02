台商回國辦護照潮　領務局加班到半夜「真的有壓力！」

記者呂晏慈／台北報導

受10天春節連假及旅外台商返國影響，外交部領事事務局本周開工後申辦護照人潮爆量，平均需等候2.5至3.5個小時，本周三光是台北領務總局收件量就超過9545件，逼近歷史高點。外交部領務局副局長陳尚友接受《ETtoday新聞雲》訪問說，以台北總局收件量來說，農曆年前每天件數約5681本，本周三飆增至9545本，周二也有7755本，同仁努力加班協助民眾，一度到晚間11點才收完，「真的有點壓力！」

▲農曆春節過後，全台領務局辦事處申辦護照人潮湧現。（圖／記者屠惠剛攝，下圖同）

自去年9月下旬我政府宣布國境解封後，國人申辦護照需求激增，今年春節連假過後，全台各地領務局辦事處湧現大量申報護照人潮，陳尚友說明，事實上，領務局從農曆年前就已經開始在準備了，以台北總局來說，增加了300多個等待的座位，櫃檯數也從15個增加至20個，同時增設民眾休息區及戶外流動廁所，盼提供較舒適便利環境，在線上預約方面，原本每天360個名額擴增至480個名額，預約天數也從10天延長至20天。

此外，為確保護照製發的嚴謹度，領務局於春節前將護照發照時間修正為6個工作天，並維持速件機制，民眾若有急件，可繳交新台幣1300元申請護照規費，加上900元，即可於1個工作天取件；600元於2個工作天取件；300元於3個工作天取件。

「真的有點壓力！」陳尚友坦言，原本年前同仁加班的情況稍稍緩解，從每天加班3個多小時，縮短為1個多小時，但年後湧現大量申辦人潮，原因在於許多台商趁農曆年間返國，全國22縣市總計有逾4萬人恢復戶籍，評估他們也會趁這段時間辦護照，以台北總局收件量來說，農曆年前每天件數約5681本，本周三飆增至9545本，周二也有7755本，因此同仁一度加班到晚間11點多才收完，更傳出台中辦事處同仁凌晨才下班的狀況。

陳尚友說，懇請所有國人同胞體諒，因為近期確實來申辦護照的民眾非常踴躍，領務局上下全力協助國人，希望能夠協助國人順利出境，領務局已透過勞動部安心上工專案、從本部調派人力支援護照業務，同時建議有出國需要的民眾再來辦護照，或等此波熱潮趨緩後再辦理，以節省寶貴時間。