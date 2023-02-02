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直擊／護照申辦爆天量！台北單日飆破9千件　排隊得等3.5小時

記者呂晏慈／台北報導

10天農曆春節連假雖然已結束，但前往外交部領事事務局申辦護照的人潮仍然絡繹不絕，平均需等候2.5至3.5個小時，在開放收件至晚間8點的本周三（1日），光是台北領務總局收件量就超過9545件，已逼近歷史高點。《ETtoday新聞雲》今（2日）現場直擊排隊人潮，從上午8點半開始就絡繹不絕，中午過後更是密集，一名計畫春季出國的司徒先生分享，基本上問了就知道去哪裡排隊，但希望標示更清楚一些，讓大家知道怎麼做。

▲▼外交部領事事務局 申辦護照人潮 排隊領表格 等待辦理 二樓等待收件申辦人潮。（圖／記者屠惠剛攝）

▲本周開工日開始，全台領務局出現爆大量申辦護照人潮。（圖／記者屠惠剛攝，下圖同）

根據領務局統計，由於疫情期間出國人數銳減，目前估計至少仍有約250萬本護照過期尚待更換，本周一開工日開始，許多回台過年的台商、民眾趁返國補辦護照，出現單日收案量超過9545件的驚人數字，台北領務總局同仁一度加班到晚上11點，更傳出台中辦公室同仁遲至凌晨1點多才下班的狀況。

《ETtoday新聞雲》今天中午現場直擊台北領務總局的排隊人潮，除了中央聯合辦公大樓北棟、南棟1樓的排隊人潮外，位於3樓櫃檯前也被擠得水泄不通，而領務局沿路設置告示、電子排隊叫號看板，雖然排隊人數眾多，秩序仍相當良好。

司徒先生受訪說，今天前往領務局申辦護照時感覺整體規劃很方便，有服務人員引導他進行填表，之後再沿著指示來辦公大樓前排隊，他計畫今年4月左右出國，由於護照到期了因此親自前往現場申辦，「因為現在出國的人多了，所以（排隊人潮）人數多了很多，這個狀況裡面，要標示清楚一點，大家知道怎麼做，這樣是比較好的」。

另一名排隊的黃小姐分享，她計畫3月前往香港看展覽，因此今天中午12點左右抽空前往領務局換發護照，不過，雖然她事先上網預約，仍是到了現場後，才知道現場狀況，「可能要到現場看才知道」。

領務局副局長陳尚友提醒，民眾如果近期還沒有出國規畫或使用護照的需求，過期的護照並無立即更換的必要，此外，首次申辦者可就近使用各地戶政事務所提供的「一站式服務」方式送件，換發護照者則可委託符合代辦資格的旅行社協助代為送件申換。

▲▼外交部領事事務局 申辦護照人潮 排隊領表格 等待辦理 二樓等待收件申辦人潮。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼外交部領事事務局 申辦護照人潮 排隊領表格 等待辦理 二樓等待收件申辦人潮。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼外交部領事事務局 申辦護照人潮 排隊領表格 等待辦理 二樓等待收件申辦人潮。（圖／記者屠惠剛攝）

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