海地警遭黑幫殺害抗議趨緩　我大使館恢復正常運作

▲海地因多名員警遭黑幫殺害，爆發警察向總理抗議活動。（圖／達志影像／美聯社）

記者呂晏慈／台北報導

外交部領務局本周更新旅遊警示，我中美洲友邦海地因治安長期惡化及霍亂疫情等情形，列為紅色警示。外交部拉丁美洲暨加勒比海司司長謝妙宏2日於例行記者會說明，由於抗議活動慢慢趨緩，大使館已恢復正常運作，但仍呼籲國人不宜前往海地，在當地的國人也不要前往人潮眾多的地方。

海地因國內黑幫猖獗，綁架、暴力犯罪及警匪衝突不斷，國內長期處於治安惡化狀況，今年1月25日海地位於中部的阿迪波尼省警局因遭幫派突襲報復，造成多名員警喪生，由於2023年初至今已有十數名員警因遭黑幫攻擊身亡，基層員警及民眾於同月26日發動激烈示威抗議，並攻擊總理官邸及Toussaint Louverture國際機場，目前已有數國駐海地大使館暫停對外開放並警示其公民非必要請勿前往海地旅行。

謝妙宏今天上午於外交部例行記者會答覆媒體提問說，因為海地國內黑幫猖獗，綁架暴力犯罪警匪衝突不斷，國內長期處於治安惡化的狀況，已將海地列為紅色警示，呼籲國人目前不宜前往，在海地的國人也應該加強注意人身安全、衛生環境，不要前往人潮眾多的地方，也不要觀看遊行示威活動。

針對駐外館處開放狀況，謝妙宏說明，由於1月25日發生警局遭幫派報復，多名員警遭黑幫攻擊身亡的事件，基層員警1月26日發動示威抗議，目前基層員警的抗議活動慢慢趨緩，大使館也恢復正常運作，同時籲請海地政府加強維安工作，未來會視情勢發展作相應調整，並與當地僑民、技術團保持密切聯繫，再度呼籲國人注意安全。