別傻傻等3.5小時！　領務局曝辦護照「免排隊」小撇步

記者呂晏慈／台北報導

受10天春節連假及旅外台商返國影響，外交部領事事務局本周申辦護照人潮爆量，平均需等候2.5至3.5個小時，本周三光是台北領務總局收件量就超過9545件，逼近歷史高點。外交部領務局副局長陳尚友接受《ETtoday新聞雲》訪問曝光「免排隊」小撇步說，建議民眾可多加利用網路預約服務，或委託符合代辦資格的旅行業者代辦。

▲外交部領務局出現大量等待申辦護照的人潮。（圖／記者屠惠剛攝，下圖同）

陳尚友說明，由於許多台商趁農曆年間返國，全國22縣市總計有逾4萬人恢復戶籍，評估他們也會趁這段時間辦護照，以台北總局收件量來說，農曆年前每天件數約5681本，本周三飆增至9545本，周二也有7755本，建議有出國需要的民眾再來辦護照，或等此波熱潮趨緩後再辦理，以節省寶貴時間。

陳尚友說，建議國人可以多多利用網路預約，或委託符合代辦資格的旅行業者協助代為送件申換，減少排隊等待的時間，此外，首次申辦者可就近使用各地戶政事務所提供的「一站式服務」方式送件。

針對網路預約服務，領務局同仁建議，若民眾規劃數月或半年之後才要出國，可以多加利用網路預約服務，目前每日名額已經增加至480個，時間也延長至20天，民眾可提前上網預約，縮短現場排隊等待的時間；此外，建議民眾可以使用中央聯合辦公大樓北棟1樓的郵局代領代送服務，直接將護照寄回家，不用再來領務局擠一次，以大台北地區來說，5本護照只需要新台幣80元郵資，報值費60元，合計只需要140元就可以減少領護照的排隊之苦。

另一方面，為確保護照製發的嚴謹度，領務局於春節前將護照發照時間修正為6個工作天，並維持速件機制，民眾若有急件，可繳交新台幣1300元申請護照規費，加上900元，即可於1個工作天取件；600元於2個工作天取件；300元於3個工作天取件。