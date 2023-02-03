鴛鴦大盜有眼光專偷高價安全帽　永康警速逮歸案！

▲黃姓鴛鴦盜專偷高價安全帽銷贓變現，被市警永康分局警方查獲送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警永康分局大橋派出所於1月30日起，陸續接獲多位民眾報案，指稱在年節期間，將機車停放在永康奇美陸橋下的機車停車場後，多頂安全帽遭竊，警方調閱監視器鎖定竊嫌，循線在2月1日晚上查獲20歲及22歲黃姓鴛鴦盜，全案2日依竊盜罪嫌函請台南地檢署偵辦。

據警方調查，黃姓男子駕車載著妻子從嘉義南下，利用深夜沿路尋找停放於路邊及公用停車場內的機車下手，在行經永康奇美陸橋下時，發現橋下停車場內有多部機車坐墊或後照鏡上擺放著安全帽，黃嫌專挑價值不斐、裝有藍芽耳機之高價安全帽行竊，至少竊取5頂以上，並將竊得之安全帽轉賣到二手物品收購店內銷贓變現，兩人已多次利用此方法賺取不法之財。

兩名鴛鴦大盜駕車至奇美陸橋下行竊後揚長而去，殊不知整個犯案過程全遭監視器錄下，警方根據監視器畫面鎖定黃姓犯嫌車輛並循線追查，巡邏員警在2月1日晚間，於永康區中正南路發現黃嫌之車輛經過，立即上前將其攔下，經警方檢視汽車後座還放有一頂尚未銷贓之安全帽，當場人贓俱獲只得乖乖認栽，被警方帶回偵訊。

永康分局長甘炎民呼籲，民眾如將機車停放於戶外，務必將貴重物品隨身保管，安全帽等物品也盡量放於置物箱內，避免讓歹徒有機可趁；也在此呼籲心存歹念、做壞事的人，法網恢恢疏而不漏，切勿以身試法。