中山高永康路段5車追撞1送醫　大貨車駕駛沒保持安全距離肇禍

▲國道1號北向319.7公里永康交流道出口匝道，30日下午發生5車追撞交通事故，造成1人受傷送醫。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

國道1號北向319.7公里永康交流道出口匝道，30日下午3時13分許發生5車追撞交通事故，造成1人受傷送醫，國道警察第四大隊封鎖管制匝道進行勘查，現場於下午4時2分排除，全線恢復通車，全案由國道警察第四大隊新市分隊調查處理中。

國道警察第四大隊指出，25歲楊姓男子駕駛營業大貨車疑似未保持行車安全距離，追撞25歲林姓男子駕駛之自小客車，致該車往前推撞41歲黃姓男子駕駛自小客車、48歲周姓男子駕駛自小客車、43歲郭姓男子駕駛自小客車而肇事，各車駕駛均無飲酒情形。

該事故造成林男1人受傷（無明顯外傷），送台南市立安南醫院診治，現場於下午4時2分排除，全線恢復通車，目前真正肇事原因及相關責任正由國道警察第四大隊警方調查處理中。

新市分隊指出，未保持行車安全距離為十大肇事因素位居第1位，統計2022年國道轄線因未保持行車安全距離之交通事故共13555件。依道路交通管理處罰條例第33條1項2款之規定，未保持行車安全距離最高可處新台幣6000元罰緩，國道察第四大隊在此呼籲用路人開車務必要注意前方動態並保持安全距離，以免一時疏忽或分心，造成自身及其他用路人之危害。