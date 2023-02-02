日本壽司郎被屁孩害慘！直擊台中店現況　大學生嗆：猴子個人行為

記者許權毅／台中報導

日本壽司郎遭一名金髮高中生惡搞，舔醬油瓶、口水抹壽司等惡劣行為，事情曝光後壽司郎母公司市值蒸發160億日幣（約新台幣36.8億元），日本壽司郎生意大受影響「鬧空城」。記者今（2）日實際走訪壽司郎台中北屯店，平日中午用餐時間，大約有4成滿，顧客直言「不會受影響，那是『日本猴子（意指幼稚行為）』個人行為」。

▲台中北屯壽司郎平日中午依舊有4成滿，顧客直言不會受影響。（圖／記者許權毅攝）



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日本金髮高中生惡搞壽司郎的影片上（1）月底在推特瘋傳，一名17歲的金髮高中生到壽司郎用餐，他在確認附近沒有店員以後，先是拿起醬油罐狂舔，接著又從櫃檯拿了水杯（或碗）舔一圈再放回，最後，他更將手指放進口中，沾滿口水以後塗抹在轉盤上的壽司，受到這起事件的影響，導致許多顧客對衛生安全有疑慮，拒絕到壽司郎用餐，導致壽司郎母公司FOOD & LIFE COMPANIES股價大跌，市值蒸發160億日幣（約新台幣36.8億元）。

▲▼日本高中生對醬油、壽司舔食擦口水，影片瘋傳後讓壽司郎市值蒸發170億日幣。（圖／記者許權毅攝）



《ETtoday新聞雲》實際走訪位在台中北屯的壽司郎，上午11時店家照常打掃內外，用餐顧客陸續進入店內，今日為周四，店裡座位有3到4成滿，大多是家庭客。提供給顧客使用的餐具，筷子為免洗筷，但湯匙依舊為塑膠餐具，醬油也是正常提供，並無做特殊安排。

▲日本高中生「舔杯、口水抹壽司」惡搞壽司郎。（圖／翻攝自推特）



有準備進入用餐的大學生表示，不算常來這裡用餐，但不會因為這個事件影響對店家的信心，還直言金髮高中的行為是「日本猴子」，相當幼稚。