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台中警匪追逐他慘了！曖昧「大哥的女人」　藝妓刺青妹還慘被丟包

▲▼台中警街頭開4槍，刺青女被留在原地。（圖／記者許權毅攝）

▲台中警街頭開4槍，車上2男棄車逃逸，刺青女被留在副駕。（圖／記者許權毅攝）

地方中心／台中報導

今(2日)上午9點多，台中市台灣大道、文心路口傳出警匪追逐開槍，警方發現一輛車子懸掛假車牌上前攔查，22歲葉姓男駕駛發現後逃逸，警方開4槍阻止未果，葉男後來自撞電線桿，車上3人立刻棄車逃亡，大腿有藝妓刺青的23歲李女躲在附近馬上被抓，腳部大面積刺青相當吸睛，警方已鎖定另2人身分，正積極查緝到案。

▲▼台中台灣大到警匪追逐，警連開4槍。（圖／記者鄧木卿翻攝）

▲警方上前敲打嫌犯車窗。（圖／記者鄧木卿翻攝）

台中市警六分局市政派出所員警巡邏經過台灣大道、文心路口時，發現一輛汽車懸掛的車牌和車型不符，於是上前盤查，該車不予理會，企圖衝撞員警，有員警拿警棍敲打車身，也有人開了4槍，擊中車子左後輪胎，隨後該車於文心路、文心一路撞上民車，又轉到惠來路自撞路旁電桿，駕駛即棄車逃逸。

▲▼ 。（圖／記者鄧木卿攝）

▲葉男自撞路旁電線桿後棄車逃逸。（圖／記者鄧木卿翻攝）

警方趕抵現場時，駕駛葉男跟羅男已不見蹤影，李女躲在附近立刻被員警抓到，李女身上被找到0.5克安非他命，還有吸食器，K盤，分裝器等等，初步檢傷雙膝紅腫、意識清楚，送往林新醫院，警方正在現場搜尋彈殼，並詢問該女子相關細節，全力追捕在逃駕駛。

據悉，葉男有女友且該車牌是葉男女友的，葉男疑似拔牌後裝到這台Lexus上面，跟李女正在曖昧中。李女腳部有大面積刺青，細看以仕女圖（日本藝妓）為基礎，目前只有割線，藝妓主題有打霧，為還沒完成的半成品。

▲▼台中警街頭開4槍，刺青女被留在原地。（圖／記者許權毅攝）

▲▼身形瘦弱、金髮，穿著短褲米色外套的李女被留在車上。（圖／記者許權毅攝）

▲▼台中警街頭開4槍，刺青女被留在原地。（圖／記者許權毅攝）

刺青師阿男表示，藝伎在日本是一種傳統表演藝術，從17世紀開始盛行，會選擇藝伎當作刺青，主要是因為在紋身中，藝伎是優雅、藝術的象徵，在後期主要屬於江湖大哥的女人才會刺的紋身。

蘆洲刺青業者阿丸指出，藝伎就是日本傳統圖案，代表的意思就是日本早期歌舞伎的文化表現，在現今文化都是以主觀美感去選擇，而且現在選擇性較廣泛，所以也很少有人會刺藝伎的傳統圖案，年輕人主要現在都選擇有意義性、紀念性的圖騰為主！

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