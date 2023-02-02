壽司郎後超商也遭殃！打工妹「收銀台漏尿」狂笑　噁爛影片瘋傳

記者陳宛貞／綜合外電報導

日本壽司郎發生高中生嘴舔醬油瓶、口水抹壽司的噁心事件，造成股價大跌、生意冷清，沒想到這股惡搞風潮不僅延燒到烏龍麵店，如今又發生在便利商店。一名女店員工作中故意在櫃台放尿，臉上表情還相當興奮，影片在網路上引發網友怒罵。

日媒「女性週刊PRIME」報導，一名在全家超商打工的高中女學生身穿制服在店內惡搞，先是將嚼過的口香糖黏在鏡子上，接著疑似在收銀台後方滴尿。只見她手伸向下體位置，似乎作勢拉開拉鍊，這時拍影片的女子還說「這傢伙漏尿了」，二人隔空互相嬉鬧。

▲ 女店員在超商店內惡搞，還直接寫上店名上傳IG。（圖／翻攝自YouTube）

影片顯示是在宮城縣名取市名取大手町5丁目店拍攝，因當事人上傳IG後炎上，被轉傳到各大社群媒體。網友紛紛留言怒罵，「不要小看這個社會，不是道歉就能解決的，父母都要做好被懲罰的心理準備」、「你的人生完蛋了，都不看社會新聞的嗎？總公司會要求賠償，請一輩子努力還錢吧，這家店大概也得關門了」、「這家店是不是完了…店長真可憐」。

日媒指出，這種打工店員缺德言行被稱為「打工恐怖主義」，已經成為社會問題，但在收銀台小便前所未聞。此前，日本全家2021年曾發生男店員利用監視器偷窺女性客人胸部，2019年一段男店員舔商品包裝和飲料瓶口的影片也曾引發爭議。