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巴基斯坦爆炸101死！兇手穿警服一路沒人查　警現場找斷頭確認身份

▲▼巴基斯坦自殺式襲擊。（圖／路透）

▲巴基斯坦自殺式襲擊已造成101死，其中有至少97人是警察，下同。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

巴基斯坦白夏瓦市（Peshawar）警察總部的清真寺1月30日遭自殺炸彈攻擊，至今已造成101人死亡。此前當局曾表示不清楚兇手是如何突破重重檢查，闖入清真寺犯案，引發輿論嘩然，但警方在調閱監控畫面後才終於揭露，這名兇手其實根本沒接受過審查，因為他當時穿著的是警察制服。

據法新社報導，巴基斯坦1月30日發生近年來最致命的襲擊，一名身著炸彈背心、頭戴頭盔的自殺炸彈客，闖入白夏瓦市位於警察總部的清真寺後引爆炸彈，造成至少101人死亡，成為阿富汗塔利班在2021年接管喀布爾後，該地區暴力活動復甦以來最嚴重的一次致命襲擊。

▲▼巴基斯坦自殺式襲擊。（圖／路透）

內政部長薩納烏拉（Rana Sanaullah）證實，罹難者中有97人是警察，但由於案發地點位於戒備森嚴的「警察道」區域（Police Lines），因此當局並不清楚兇手如何突破重重檢查哨站闖入清真寺，引發民眾熱議。隨後，警方在現場找到炸彈客斷頭，並與監控畫面進行比對，才終於確認了他的犯案過程。

警方負責人安薩里（Moazzam Jah Ansari）在記者會上透露，原來這名兇手在進入清真寺前，一直穿著警察的制服，因此一路上並沒有任何執勤人員對他進行盤查，才讓他的襲擊計畫得以成功進行。安薩里指出，「兇手並不是獨自策劃了這起襲擊，他的背後有一個完整的網絡，而我們也正在追查他的同夥。」

一名不願具名的高級警官告訴法新社，當局也正對警方內部展開調查，以查明炸彈是如何進入清真寺的，「我們要確認是否有警察也參與了此次襲擊」。他表示，目前警方至少已拘留了23人，其中有部分人士來自與阿富汗接壤的前部落地區。

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