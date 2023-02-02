電動三輪車買9天電池突爆炸起火　阿嬤燒傷住院26天不治！

▲三重阿嬤重新橋下買的電動三輪車，突電池爆炸起火，遭燒燙傷住院不治身亡 。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇／新北報導

新北市三重區一名行動不便的阿嬤日前要騎乘電動三輪車時，突然電池爆炸起火，造成她下肢超過20%燒燙傷，2名家人發現立即用滅火器滅火，也遭到波及，警消到場幸好已及時滅火沒有延燒，救護人員隨即將燒燙傷的3人送醫急救，但阿嬤經住院救治，因患糖尿病加上傷口感染，住院26日仍不幸身亡，檢警後續到重新橋下跳蚤市場查扣阿嬤購買電動車的攤商，要釐清電動車電池是否合法，依過失致死罪將攤商移送偵辦。

警方調查，1月3日上午11時許，三重區大同北路一處公寓民宅前，一名行動不便的阿嬤準備騎電動三輪車外出，沒想到剛啟動，座位下的鋰電池突然發生爆炸，隨即起火燃燒，2名家人聽到爆炸聲，跟阿嬤呼救聲，立即從家內拿出滅火器滅火，阿嬤下肢受到20%的燒燙傷，2家人也受到波及，受到輕微燒燙傷。

警消趕抵時，電動三輪車已經被撲滅，救護人員將3人送往台北馬偕醫院救治；但阿嬤因患有糖尿病，加上傷口感染，住院至1月30日仍不幸身亡。檢警立即循線調查電動車來源，原來阿嬤是在2022年12月25日聖誕節當天，家人到重新橋下的跳蚤市場向一名66歲陳姓電動車攤商購買，警方隨即在五股區吊扣多台電動三輪車，將釐清鋰電池是否有合法認證，依過失致死罪將攤商移送偵辦。

新北市政府消防局第三大隊長黃弟勝表示，電動類機車、腳踏車電池勿購買未經CNS檢驗合格產品，可能在充電中因過充現象而電池升溫，導致當下或日後可能發生自燃或爆炸，請市民購買電動機、腳踏車前，勿選擇來路不明且無認證之廠商產品，另電動車充電處旁應避免堆積可燃物於發生火災時造成延燒情形及注意電池年限及老舊狀況，以保障安全。

▼三重阿嬤的電動三輪車電池爆炸起火，警消到場已撲滅 。（圖／記者陳以昇翻攝）