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巴基斯坦清真寺恐攻釀100死　警逮數人：不排除有內應

▲巴基斯坦白夏瓦市清真寺爆炸案增至72死。（圖／路透社）

▲巴基斯坦白夏瓦市至少97名警察，在本起恐攻事件中死亡。（圖／路透社）

記者張靖榕／綜合外電報導

巴基斯坦白夏瓦市（Peshawar）發生至少100死的恐攻事件，自殺炸彈客1月30日潛入警察總部內清真寺引爆，警方最新研判，兇手可能有內應協助，才能在無人察覺的情況下進到戒備森嚴的「警察道」區域（Police Lines）。警方已逮捕數名嫌犯。

路透社報導，白夏瓦市警察局長卡贊（Ijaz Khan）表示，警方已經找到一些有用的線索，並已根據線索進行逮捕，「我們不能排除有內應協助，但因為調查還在進行中，我不能分享更多細節。」

「警察道」沿襲英國殖民時代的規劃，是位於白夏瓦市中心的獨立營區，區內住著基層員警及眷屬。目前反恐情報官員等相關調查員，正在調查自殺炸彈客如何通過軍警檢查站，深入到警察道內部的清真寺犯案。

▲巴基斯坦清真寺爆炸案。（圖／路透）

▲白夏瓦市長期受到伊斯蘭激進份子暴力襲擾。（圖／路透）

白夏瓦市位於巴基斯坦西部，與阿富汗邊境接壤，過去數十年因受到伊斯蘭激進分子的暴力行動，已是一座動盪的城市，此次爆炸案更是數十年來最致命的一起恐攻事件。

當地警察紛紛抗議，其中一名穿著防彈衣的員警憤怒表示，「對我們的不公不義還要持續多久？」一群警員更大聲吼道，「我們要和平」。

儘管尚無團體宣稱犯案，內政部長薩納烏拉卻透露，當地最活躍軍事團體「巴基斯坦塔利班運動」（Tehrik-i-Taliban Pakistan）分裂派別「Khurasani」自稱幕後黑手。

「巴基斯坦塔利班運動」反對伊斯蘭馬巴德政府，2022年退出與政府簽訂的和平協議，並且加大攻擊力道。薩納烏拉宣稱，和平協議一部分政策要求特赦武裝份子，其中包括部分死刑犯，此舉卻導致爆炸案發生。

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