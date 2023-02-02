近4千人用1台ATM！偏鄉民眾領錢有困難　他籲增設定點發6千

▲民進黨立委鍾佳濱、伍麗華。（圖／鍾佳濱辦公室提供）



記者杜冠霖／台北報導

陳建仁新閣上任第一項任務即是普發6千元現金，目前財政部規劃三種領取方式，分別為：銀行匯款入帳、ATM操作提領、郵局臨櫃辦理，民進黨立委鍾佳濱、伍麗華2日指出，無銀行帳號、不會用網路及ATM，或部分郵局服務不及地區的民眾將難以領到6千元，他們呼籲，行政院應考量金融未普惠的偏鄉地區民眾需求，達到簡政便民效果。

鍾佳濱表示，以去年五倍券經驗來看，最終有高達5萬人未領取五倍券，其中很大一部分屬高齡族群，正是最需要領用，但卻可能因不善操作網路、機器而未領到的族群。他直言，此次行政院規劃的現金領取方式中，不論是「銀行匯款入帳」或「ATM操作領現」，對於無銀行帳號、不善使用網路及ATM的民眾而言，領取上將產生不小難度。

鍾佳濱舉例，在屏東滿州鄉，當地鄉親只因終於設置ATM，就能開心到狂放鞭炮慶祝，可見部分偏鄉地區極度缺乏金融服務。他表示，全台灣有三個鄉目前全鄉只有一台ATM可使用，另外像屏東崁頂鄉雖設有4台ATM，但平均每台要服務3818人，人數最多、全台最累。

鍾佳濱指出，郵局服務分布也未普及，像是花蓮縣萬榮鄉、屏東縣獅子鄉、台東縣金峰鄉等完全無郵局駐點，該鄉民眾若要臨櫃申領6千元，就必須長途跋涉到其他鄉鎮才能領到錢，相當辛苦。因此，建議行政院應該考量金融不普及地區，並提供額外協助。

立法委員伍麗華則指出，政府所規劃銀行匯款入帳、ATM操作提領等模式，能夠滿足八成民眾需求，剩下二成民眾則需要到郵局臨櫃辦理。但對於像花蓮縣萬榮鄉境內僅有一台ATM，屏東縣獅子鄉、臺東縣金峰鄉雖設有郵政代辦所卻沒辦理金融業務等原鄉來說很難領到六千元。

伍麗華進一步舉例說，屏東縣來義鄉面積約168平方公里，境內只有1間郵局、2處ATM據點；反觀台北市士林、北投、內湖、中山等四個行政區土地面積合計與來義鄉差不多（約164平方公里），境內則設有58間郵局、82個ATM據點。兩者所能享有的金融服務資源差距可見一斑。

伍麗華表示，大家都在等普發現金何時發、如何領，在政院公布的發放方式中，可能有近兩成民眾並未被關照到，新閣揆也有強調會加強跟民意溝通，政府目前都在推動普惠金融政策，但在一些原鄉、偏鄉還是不夠普惠，例如，尖石鄉恰巧是台北市兩倍，北市光是中華郵政的ATM就有200多個，全台北市ATM超過5千個，兩倍大的尖石鄉全境只有一家郵局和一家ATM，必須針對這些盲點提出更便民的領取方式。

伍麗華指出，過去不論是發口罩、快篩、五倍券、三倍券，很多偏鄉住民、長輩以及身心障礙者都遇到這些問題，政院應普遍關照到每一個需要這筆現金的朋友，不要讓政府美意大打折扣，可針對缺乏金融服務機構及提款設備的原鄉，協調中央部會及地方縣市政府，結合鄉公所、村里長及當地派出所，於造冊後在村（里）內擇定點發放。