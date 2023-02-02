　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

近4千人用1台ATM！偏鄉民眾領錢有困難　他籲增設定點發6千

▲▼民進黨立委鍾佳濱、伍麗華。（圖／鍾佳濱辦公室提供）

▲民進黨立委鍾佳濱、伍麗華。（圖／鍾佳濱辦公室提供）

記者杜冠霖／台北報導

陳建仁新閣上任第一項任務即是普發6千元現金，目前財政部規劃三種領取方式，分別為：銀行匯款入帳、ATM操作提領、郵局臨櫃辦理，民進黨立委鍾佳濱、伍麗華2日指出，無銀行帳號、不會用網路及ATM，或部分郵局服務不及地區的民眾將難以領到6千元，他們呼籲，行政院應考量金融未普惠的偏鄉地區民眾需求，達到簡政便民效果。

鍾佳濱表示，以去年五倍券經驗來看，最終有高達5萬人未領取五倍券，其中很大一部分屬高齡族群，正是最需要領用，但卻可能因不善操作網路、機器而未領到的族群。他直言，此次行政院規劃的現金領取方式中，不論是「銀行匯款入帳」或「ATM操作領現」，對於無銀行帳號、不善使用網路及ATM的民眾而言，領取上將產生不小難度。

鍾佳濱舉例，在屏東滿州鄉，當地鄉親只因終於設置ATM，就能開心到狂放鞭炮慶祝，可見部分偏鄉地區極度缺乏金融服務。他表示，全台灣有三個鄉目前全鄉只有一台ATM可使用，另外像屏東崁頂鄉雖設有4台ATM，但平均每台要服務3818人，人數最多、全台最累。

鍾佳濱指出，郵局服務分布也未普及，像是花蓮縣萬榮鄉、屏東縣獅子鄉、台東縣金峰鄉等完全無郵局駐點，該鄉民眾若要臨櫃申領6千元，就必須長途跋涉到其他鄉鎮才能領到錢，相當辛苦。因此，建議行政院應該考量金融不普及地區，並提供額外協助。

立法委員伍麗華則指出，政府所規劃銀行匯款入帳、ATM操作提領等模式，能夠滿足八成民眾需求，剩下二成民眾則需要到郵局臨櫃辦理。但對於像花蓮縣萬榮鄉境內僅有一台ATM，屏東縣獅子鄉、臺東縣金峰鄉雖設有郵政代辦所卻沒辦理金融業務等原鄉來說很難領到六千元。

伍麗華進一步舉例說，屏東縣來義鄉面積約168平方公里，境內只有1間郵局、2處ATM據點；反觀台北市士林、北投、內湖、中山等四個行政區土地面積合計與來義鄉差不多（約164平方公里），境內則設有58間郵局、82個ATM據點。兩者所能享有的金融服務資源差距可見一斑。

伍麗華表示，大家都在等普發現金何時發、如何領，在政院公布的發放方式中，可能有近兩成民眾並未被關照到，新閣揆也有強調會加強跟民意溝通，政府目前都在推動普惠金融政策，但在一些原鄉、偏鄉還是不夠普惠，例如，尖石鄉恰巧是台北市兩倍，北市光是中華郵政的ATM就有200多個，全台北市ATM超過5千個，兩倍大的尖石鄉全境只有一家郵局和一家ATM，必須針對這些盲點提出更便民的領取方式。

伍麗華指出，過去不論是發口罩、快篩、五倍券、三倍券，很多偏鄉住民、長輩以及身心障礙者都遇到這些問題，政院應普遍關照到每一個需要這筆現金的朋友，不要讓政府美意大打折扣，可針對缺乏金融服務機構及提款設備的原鄉，協調中央部會及地方縣市政府，結合鄉公所、村里長及當地派出所，於造冊後在村（里）內擇定點發放。

ET快訊
人妻嬌喊太粗！　小王囂張嗆：不小心用了你老婆
「搬到台南每早能做1事」超幸福！女星狂讚：根本天堂
日高中生惡搞壽司郎！　律師點出「背後有多恐怖」
6都市長齊聚行政院會　盧秀燕讚陳建仁：比預期有耐心
台灣大道警匪追逐畫面曝！　警連轟4槍射破胎
iPhone看YouTube「突然黑畫面」　一票果粉驚+1

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

傳「柯美蘭選新竹立委」　高虹安搖頭：已和本人確認過

國民黨2024提名機制一拖再拖！　朱立倫今表明至少再等1個月

台灣2023經濟恐面臨挑戰　國發會提應對作為

六都首長出席院會　張善政「像回娘家」：未來互動有所期待

陳建仁送六都市長「這兩本書」　政院發言人：皆為院長所寫

陸建議恢復16個兩岸航點　邱太三：可以評估的「不只這16個」

恢復垃圾桶惹議　黃珊珊舉例：見紐約「垃圾堆」以台北市民為榮

院會提「北北基桃」交通月票　蔣萬安：期待中央兌現承諾

院會請鄭文燦當窗口　侯友宜讚「對地方嫻熟」：能快速解決問題

陳內閣首次院會　陳其邁讚陳建仁有誠意、鄭文燦懂地方

避免觸發惡魔微笑濾鏡　邊吃邊嘟嘴表情超緊繃

NanaQ曝「極簡生活」...小S超震驚！　「不用衛生紙」遭問：用擦P布洗臉？

男星「無套懷孕結婚」愧疚道歉　老婆：沒孩子不會在一起...

站牌旁用布表演魔術！　秒變出公車司機超配合

女駕駛國道追撞再碰名車　她竟直接走人秒被攔！

貓窩買太小大肚喵卡住　媽後悔：不應該省錢！

6歲兒語音搜尋卡通影片　不忘禮貌：拜託求求你

睽違2年！胖狗開心過平安橋　師公點香收驚祈福：超乖的

林書豪宣布2/4抵台　目標迎台灣職籃首秀

出國慶生整架飛機只有他　幸運男意外包機：我是VIP

傳「柯美蘭選新竹立委」　高虹安搖頭：已和本人確認過

國民黨2024提名機制一拖再拖！　朱立倫今表明至少再等1個月

台灣2023經濟恐面臨挑戰　國發會提應對作為

六都首長出席院會　張善政「像回娘家」：未來互動有所期待

陳建仁送六都市長「這兩本書」　政院發言人：皆為院長所寫

陸建議恢復16個兩岸航點　邱太三：可以評估的「不只這16個」

恢復垃圾桶惹議　黃珊珊舉例：見紐約「垃圾堆」以台北市民為榮

院會提「北北基桃」交通月票　蔣萬安：期待中央兌現承諾

院會請鄭文燦當窗口　侯友宜讚「對地方嫻熟」：能快速解決問題

陳內閣首次院會　陳其邁讚陳建仁有誠意、鄭文燦懂地方

每100戶成交10.5棟！　龜山家戶購屋比全台最高

LIVE／室內可望脫口罩　王必勝最新說明

小李飛刀里拉德狂砍42分　莫蘭特準大三元灰熊仍吞敗

認出熟悉味道…心碎貓媽媽輕撫「兒子骨灰盒」　呆坐身旁守護整晚

傳「柯美蘭選新竹立委」　高虹安搖頭：已和本人確認過

男過馬路「反悔轉身」害社工騎士摔死　弟悲：才約好下班一起運動

Toyz宣布開飲料店！曝售價「1杯最高49元」：品質比滴妹好

國民黨2024提名機制一拖再拖！　朱立倫今表明至少再等1個月

情人節送這顆超浪漫！　絕美「紅玫瑰巧克力蛋糕」只賣18天

GAME STAR遊戲之星得獎名單出爐　原神人氣不減 艾爾登法環獲青睞

萌妹走路霸氣像大姐頭　她站C位爸叔秒變小弟

政治熱門新聞

「民進黨2024副總統都是她」　蔡壁如曝原因

6都市長齊聚行政院會　盧秀燕讚陳建仁：比預期有耐心

律師稱林智堅是小蝦米　黃國昌一句反擊

2024民進黨若推「德美配」　郭正亮揭國民黨危機：民眾很厭煩

游錫堃訪美　籲認清紅色滲透真相

郭被爆組非綠陣營　柯：2月中見面

陳建仁小心了！院長症候群曝光　「賴蘇」兩人都因這病住院動手術

蘇貞昌爭選2024？　親信幕僚給答案

蔣喊恢復垃圾桶　柯提撤除2原因

徐巧芯自稱將是「殺神殺佛」立委　他嘆：多麼利欲薰心才說得出口

國民黨該世代交替？　他舉「這3人」喊：該做的是「能者居之」

快訊／蘇貞昌內閣交接隔日驚傳住院　蔡英文趕忙探訪

北市恢復垃圾桶成戰場　他點出問題一關鍵

林濁水曝民進黨敗選「神奇的真正原因」　向林右昌拋四質疑

更多熱門

相關新聞

林濁水曝民進黨敗選「神奇的真正原因」　向林右昌拋四質疑

林濁水曝民進黨敗選「神奇的真正原因」　向林右昌拋四質疑

針對內政部長林右昌日前稱「疫情三年讓貧富差距變大、社會相對剝奪感更強烈，才是民進黨去年底敗選的主因」，前立委林濁水今日透過臉書發文，向林右昌拋出四質疑，並提出敗選背後「神奇的『真正原因』」。

林奕華今辭立委　謝佩芬：臉皮比犀牛皮還厚

林奕華今辭立委　謝佩芬：臉皮比犀牛皮還厚

猛攻陳建仁借調「酬庸內閣」　藍酸王美花：還敢賭雞排嗎？

猛攻陳建仁借調「酬庸內閣」　藍酸王美花：還敢賭雞排嗎？

6千何時領？普發條例卡關　他曝時程：在野黨不簽字只能受冷凍期耽擱

6千何時領？普發條例卡關　他曝時程：在野黨不簽字只能受冷凍期耽擱

國民黨狂打陳建仁借調　民進黨：人格毀滅戰

國民黨狂打陳建仁借調　民進黨：人格毀滅戰

關鍵字：

普發現金民進黨年節紓困柯建銘行政院鍾佳濱伍麗華

讀者迴響

熱門新聞

動物園猩猩交疊激戰　狂抖60秒完事

苗栗婦穿深色衣過馬路　遭自小客撞死　　

戲劇一哥驚爆罹癌！　星友人「腫瘤10公分大轉移肺部」

盤點／與球星情纏7年一場空暴瘦成皮包骨　白歆惠搭上百億富商收山當貴婦

寄生帳號掰了　Netflix開抓非同住者

獨／正在休婚假！台中港30歲警股票賠千萬輕生

職籃球員外遇女球迷！模特兒妻揭獲賠30萬

今轉雨！　鋒面來了「立春」下最大

日高中生惡搞壽司郎！淒涼現場照曝光

美軍女飛官喊「台灣這點超危險」　不能常來

獨居母猿產子　動物園急追生父

今10:00開搶！日韓機票1499元起

踢爆宋先生「假故事帶風向」！　他怒揭內幕點名道歉

加油站發現斷掉生殖器　員工調監視器嚇壞

莫彩曦玩「上銬挑戰」違反台灣法律！3人遭警攔檢帶走

更多

最夯影音

更多
避免觸發惡魔微笑濾鏡　邊吃邊嘟嘴表情超緊繃

避免觸發惡魔微笑濾鏡　邊吃邊嘟嘴表情超緊繃
NanaQ曝「極簡生活」...小S超震驚！　「不用衛生紙」遭問：用擦P布洗臉？

NanaQ曝「極簡生活」...小S超震驚！　「不用衛生紙」遭問：用擦P布洗臉？

男星「無套懷孕結婚」愧疚道歉　老婆：沒孩子不會在一起...

男星「無套懷孕結婚」愧疚道歉　老婆：沒孩子不會在一起...

站牌旁用布表演魔術！　秒變出公車司機超配合

站牌旁用布表演魔術！　秒變出公車司機超配合

女駕駛國道追撞再碰名車　她竟直接走人秒被攔！

女駕駛國道追撞再碰名車　她竟直接走人秒被攔！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面