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猛攻陳建仁借調「酬庸內閣」　國民黨酸王美花：還敢不敢賭雞排

▲國民黨今（2）日召開「違規酬庸無專業，內閣爭議一條龍」記者會，林家興、陳暉、蕭敬嚴出席。（圖／國民黨提供）

▲國民黨今日召開「違規酬庸無專業，內閣爭議一條龍」記者會，林家興、陳暉、蕭敬嚴出席。（圖／國民黨提供）

記者鄭佩玟／台北報導

針對民進黨政府的內閣改組，國民黨今（2）日召開「違規酬庸無專業，內閣爭議一條龍」記者會，質疑新任閣揆陳建仁帶頭違規鑽漏洞、讓沒有國家認同的人辦僑務，停電部長、資不安部長續任，導致這次內閣改組毫無亮點，倒是有非常多「痛點」、「問題點」，踢爆陳建仁在學術界25年，含這次出任行政院長，竟然被借調了6次，外借時間累計長達12年；更質疑經濟部長王美花還敢不敢跟民眾賭雞排？能否保證供電無虞？

發言人蕭敬嚴首先針對陳建仁早已逾退休年齡卻借調行政院的問題指出，根據《中央研究院研究所組織規程》第十三條規定，「特聘研究員之聘期至年滿六十五歲止」，超過六十五歲就是延長聘任。他指出，這項規程，雖對院士及具有全球性學術殊榮者有較寬鬆的條件，但其寬鬆終究改變不了「超過六十五歲就是延長」的事實。此外，中央研究院另訂有《延長服務案件處理要點》，其第八條規定：「研究員延長服務期間，不得借調其他機構」。這些規定不止見諸中研院，也幾乎是全國所有公務人員、公立大學教師都有相關規定。蕭敬嚴指出，陳建仁為一己後路與私利，要做全國「唯一」的例外，這怎能讓其他公務人員心服口服？
 
至於中研院雖然出面表示，陳建仁是2020年「新聘」為基因體中心特聘研究員，並非是延任，並未違反該院研究員延長服務規定，但蕭敬嚴質疑，這根本是鑽規定漏洞？那超過70歲以上聘任的特聘研究員，都可以自由借調，那麼《中研院組織規程》與《延長服務案件處理要點》訂定的意義何在？當時2020年新聘陳建仁的方式是否為了規避相關規定？
 
蕭敬嚴強調，新任閣揆陳建仁在學術界25年，含這次出任行政院長，竟然被借調了6次，外借時間累計長達12年，任職學術界近一半時間都在替其他單位工作，怎麼可能專心研究？身為行政院長如此帶頭違規、投機取巧，實在是為台灣學術界和政壇立下最壞示範。

談及新任的僑委會委員長徐佳青，蕭敬嚴表示，2018年8月她上政論節目討論823砲戰60周年時說，「823難道是民進黨跟共產黨打仗嗎？823不就是國民黨跟共產黨打仗嗎，如果這些去打仗的人，是以犧牲台灣人民的性命，來換取國民黨的性命，這樣子的紀念有意義嗎？」蕭指出，一個違規、開巧門，無視公務人員士氣及相關法規的政府、的最高行政機關首長；一個對於為國、為民犧牲的國軍，毫無尊重與國家意識的僑務委員長，直接說八二三砲戰是台灣士兵為國民黨犧牲不值得紀念。這樣的人，怎能真心為僑胞服務呢？

副發言人陳暉則點名留任的經濟部長王美花2022年1月上節目稱不會停電，還說2022不缺電，可以跟郭董賭雞排，但當年3月3日全台大停電，影響549萬戶，當時台電公布，2022年1月至6月配電系統事故停電次數共3,794次，每每發生重大停電事故，只會推給第一線操作人員跟無辜的小動物。請問雞排賭約何時兌現？今年夏天台灣是否會再停電？還是又要說台灣電價太便宜，要民眾自主節電？陳暉認為，王美花很大的問題是，整個人都在狀況外，對於台電的基本認知也不足，連台電的資本額、淨資產、是否有上市等基本問題都無法回答的經濟部長，真的可以帶領台灣經濟嗎？

陳暉並指出，蔡政府喊出2025非核家園目標規劃要達到「532」目標，再生能源要佔20％，但已經確定跳票，稱2025僅能達到15.2%，而2022再生能源比例也僅10%不到(2022年僅8.6%)，但王美花先前受訪時表示因經濟成長太好，用電量增加，導致估算不準確。但既然政府已預見非核家園「532」的目標會跳票，政府應該要提出電量供給穩定且足夠的保證，而不是僅用賭雞排，或自誇經濟成長的方式，來搪塞這樣的一個能源缺口，若民進黨堅持錯誤的能源政策，將會導致全台停電、電價調漲。

除了電價調漲，陳暉表示，物價也跟著調漲，行政院主計處公布去年12月CPI消費者物價指數，12月CPI上漲2.71%、2022全年CPI年漲2.95%、創下14年來最大漲幅，外食費年漲幅更是衝上5.77%，對於一般老百姓說，薪水幅度跟不上物價、房價，如今連最基本的食物漲幅也漸漸拉高，王美花受訪時竟然還稱，在思考要設立平價專區，以及幫助不漲價的業者進行宣傳，以上這些回覆都一再顯示這位經濟部長的不適任，各位官員若是只會喊空話，活在自己的理想世界，依舊認為外面賣的蚵仔麵線是20元，無法苦民所苦，那才是真的與民眾走得越來越遠。

此外，談及數位發展部部長唐鳳時，陳暉指出，唐鳳領軍的數位發展部成立至今，工作效果究竟為何？拿了將近200億的經費，竟是開發了市場上存在已久的外送平台？究竟是數位發展部還是外送發展部? 這樣一個大單位，200多億的預算，竟然連官網都要外包。從最一開始吹捧的疫苗預約平台、三倍券登記平台等，最後都被發現是交由外包廠商設計，那麼我們的政務委員到底角色為何?2300多萬筆戶政資料洩漏至今近80天，數位發展部提供了什麼協助？做了什麼資安升級？建議唐鳳不要東也外包，西也外包，最後連台灣人的個資都打包送人，部長不要只會吃麵線，而是要加強人民資安的防線！他強調，這些官員的態度跟專業度都非常不適任，這次的人事案件實在難以置信。

最後，國民黨文傳會副主委林家興表示，如果新內閣閣揆品德操守有爭議、經濟首長無法處理最基本的能源問題、僑務委員長沒有國家認同難以凝聚僑胞、數位首長走文青風，民眾個資繼續外洩，新內閣顯現酬庸、無專業、尸位素餐的爭議，民眾如何有信心台灣會更好？

為此，林家興提出四問，首先，要特別來請教陳建仁閣揆，持續借調6次、中研院卻說您當時是新聘，這是否有規避中研院內規、投機取巧的問題？天主能接受嗎？第二，請教經濟部長王美花，今年還敢不敢跟民眾賭雞排？能否保證供電無虞？第三請教僑務委員長徐佳青，您到海外宣慰僑胞時，還會繼續出言貶低保衛國家、流血流汗的老兵嗎？第四，請教數位發展部長唐鳳，針對政府、民間單位個資不斷外洩，國家資安風險嚴峻，您的通盤解決方案、資安措施在哪裡？

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