6千何時領？普發條例卡關　他曝時程：在野黨不簽字只能受冷凍期耽擱

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▲民眾關心普發6千現金時程。（圖／路透社）



者杜冠霖／台北報導

民眾關心普發6千現金時程，由於國民黨堅持普發1萬、其他在野黨反對條例空白授權，朝野政黨年前協商未達共識，按照議事程序，目前預估現金發放最快時間為4月中旬，對此，民進黨立委鍾佳濱2日表示，如果在野黨願意讓民眾趕快領到現金，就不會受到冷凍期耽擱，致使年前未能通過條例，就是因為在野黨協商不簽字，要等到2月中下旬進行處理。

針對全民普發現金6000元的「疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例」草案及預算案，民進黨立法院黨團總召柯建銘昨推估時程指，預算案估將在4月4日左右完成三讀程序，所以大約在4月10日那一周可以第發現金。

國發會主委龔明鑫昨受訪時則指出，特別條例協商表決有1個月的「冷凍期」，預估2／17才可以表決，表決通過後會公告提特別預算，若沒有通過，就要再一次冷凍期協商，也就是就要再等1個月才表決，因此可能會是4月，「不過最順的話大家沒有意見，就能快1個月」，換句話說，可能是3月就能發放。

鍾佳濱表示，由於在野黨阻撓，沒有辦法在休會前完成朝野協商，造成行政院編列預算時程的延宕，昨天陳建仁院長拜會時，也希望特別條例通過得到支持，民眾最關心的就是普發6千，但1月18日該條例進入院會，無法達成協商所以冷凍1個月，要等到2月17日當周的院會進行表決後，再經總統公布實施，隔周才能送交6000元現金預算案至立法院審查。

鍾佳濱指出，到立法院後，院長還要來備詢，如果在野黨仍不願意透過協商讓預算案早日通過，一樣要經過1個月冷凍期，要到4月4日那周才能做預算案表決，保守推估發放現金要到4月10日那周，近2個月時間，行政單位可以好好規劃如何發放。

鍾佳濱表示，在野黨不願意協商，當然冷凍期就一個月，如果在野黨願意讓民眾趕快領到現金、遵守協商共識，就不會受到冷凍期耽擱，讓民眾趕快領到，過年前為何不能通過特別條例？就是因為在野黨協商不簽字，要等到2月中下旬進行處理。