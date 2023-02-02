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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

國民黨狂打陳建仁借調　民進黨：人格毀滅戰

▲▼總統府宣布陳建仁出任行政院長記者會 蔡英文 蘇貞昌 陳建仁。（圖／記者屠惠剛攝）

▲藍營持續質疑行政院長陳建仁借調一事。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

行政院長陳建仁本周接任，但藍營持續質疑其借調、疑曾涉抄襲，對此，民進黨發言人黃彩玲2日表示，國民黨主席朱立倫為了政治利益，亂扯陳建仁的借調、延任問題，卻遭到中研院打臉，跟當年用宇昌案來抹黑前中研院長翁啟惠的手法如出一轍，朱立倫一手擁抱曾拿西瓜刀劃破別人肚皮的苗栗縣長鍾東錦，另一手抹黑學術界，就是想藉由人格毀滅戰來攻擊「溫暖堅韌」的行政團隊。

黃彩玲強調，陳建仁2020年卸任副總統後放棄卸任禮遇，替國庫省下2300多萬元公帑，持續為台灣研究奉獻。他身為全球公衛學界泰斗，並曾獲選美國國家科學院外籍院士、世界科學院院士，他在學術上的成就受到國際、國內肯定，都是不爭的事實。

黃彩玲表示，不僅中研院、連台大醫院院長吳明賢都說陳建仁研究的貢獻造福全球人民，也有看不下去的名嘴爆料，陳建仁多年來默默捐款給藍營執政縣市的弱勢機構，卻害怕造成被捐助單位困擾，為善不欲人知，但國民黨竟為了政黨私利進行一連串政治鬥爭，不僅抹煞一位科學家的專業和努力，也抹黑整個學術界。

黃彩玲重申，民進黨主席賴清德第一次主持中執會，就已經通過相關提案來進行改革，期盼能用行動重新贏回社會信賴，也讓台灣社會看到民進黨的決心。

她指出，反觀朱立倫，昨天不僅在中常會帶頭唱衰台灣，還到苗栗跟之前因為涉入黑道疑雲的鍾東錦合體，對照選前的朱立倫曾宣示排黑條款是天條，結果選後轉身打臉自己，對鍾東錦投懷送抱，相信這樣的對比，人民都看在眼裡。

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