林濁水曝民進黨敗選「神奇的真正原因」　向林右昌拋四質疑

▲內政部長林右昌。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者詹宜庭／台北報導

針對內政部長林右昌日前稱「疫情三年讓貧富差距變大、社會相對剝奪感更強烈，才是民進黨去年底敗選的主因」，前立委林濁水2日透過臉書發文，向林右昌拋出4質疑，並提出敗選背後「神奇的『真正原因』」。

林右昌日前發文表示，台灣總體經濟表現在疫情期間非常亮眼，因航運、資通訊電子等進出口的產業大幅成長來帶動，但實際上卻有許多中小型企業損失慘重，因為抵抗疫情最後搞到倒閉，「不僅把數十年積累的家當賠光，還因此背上負債，現在生活得很辛苦！」

林右昌說，當媒體報導經濟成長率多少、大企業賺了多少錢、別人的年終獎金50個月時，只會讓受創的中小企業主更無奈且氣憤，讓因疫情失業的勞工產生更強烈的相對剝奪感。

林右昌直指，許多中小企業主是民進黨長年以來的支持者，「但3年疫情，讓貧富差距變大，讓社會相對剝奪感變大，情緒的累積讓所有不滿的問題都被放大！我個人覺得，這才是民進黨去年底敗選，最重要的政經與社會因素。」

對此，林濁水2日表示，沒有人會質疑民眾相對剝奪感是敗選原因，但若林右昌說這是「真正原因」，難道論文門、黑金、抗中保台變成迴力鏢等，都不是「真正原因」而是「假原因」？各家民調發現民眾對論文門強烈反感都是假反感？民眾認為總統對中國軍演太軟弱也是假民意？就業機會增加時，外銷暢旺產業加薪得到好處的人又都不出來投票？

林濁水也認為，「相對剝奪感」是任何資本主義社會都不可能不存在的現象；因此，沒有一個先進民主國家沒有左翼或中間偏左政黨存在，包括美國的民主黨在內，而這也是他們必須和保守黨輪替執政的神奇「真正原因」。