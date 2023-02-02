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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

林奕華今辭立委明任副市長　謝佩芬：臉皮比犀牛皮還厚

▲▼立委林奕華將接台北市副市長 聯訪。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨立委林奕華擬今日辭職。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

國民黨立委林奕華擬2日向立法院請辭，趕在3日就任台北市副市長。曾與林奕華競選立委的民進黨國際部主任謝佩芬痛批，林奕華一方面趕著收割台北市燈會的政績，另一方面又沒收大安區立委補選，這種機關算盡的嘴臉，臉皮簡直比犀牛皮還要厚，國民黨視大安區為其禁臠，終究會被選票教訓。

謝佩芬批評，全台北市民協尋林奕華「副市長」0天後，換成大安區選民一整年找不到立委了，林奕華趕著收割2月5日台北市燈會政績與鎂光燈，又沒收大安區立委補選，讓大安區選民在未來整整一年裡，沒有國會議員，林奕華這種機關算盡的嘴臉，臉皮簡直比犀牛皮還要厚。 

謝佩芬表示，對於林奕華而言，尚未上任就藐視這席副市長的神聖性，把個人政治算計置於全體市民利益之前，已經讓許多當初支持她選上立委的大安區選民認知到，她是一個自私自利、毫無誠信的政客，她的這場鬧劇，也讓市民看清台北市長蔣萬安缺乏市政領導力。

謝佩芬指出，過去一個多月以來，蔣萬安允許、進而支持林奕華沒收一席副市長，顯然對於蔣萬安而言，這席副市長是「可有可無」，沒有也沒差，這場鬧劇，更讓市民看到國民黨上下如何漠視大安區選民權益。

謝佩芬批評，林奕華為了一個在蔣萬安心目中可有可無的副市長職位，執意沒收大安區立委補選，而國民黨從黨主席朱立倫以降，都認可林奕華這種雙面手法的作為，甚至用很多歪理幫她辯護開脫，可見國民黨視大安區為其禁臠，以為大安區選民沒有其他選擇，表現出徹底看不起大安區選民的高傲態度。

謝佩芬表示，選民的眼睛是雪亮的，林奕華雖然成功地極大化了自己的私利，但她已然跨越政治誠信的底線，國民黨上下卻對她這種荒謬行徑極盡辯護之能事，終究會嚐到被這股民怨反噬、被選票教訓的後果。

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